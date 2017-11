Ein Freipass für Sexverbrecher

Am Donnerstag beantragt Regierungsrat Isaac Reber die Wiederwahl der Ersten Staatsanwältin Angela Weirich. Einzig die SVP zielt auf einen Personalwechsel an der Spitze ab, während Reber beruhigend zur Tagesordnung übergehen möchte. Darf man das, wenn man Kenntnis vom Bericht der Fachkommission hat? Immerhin hatte das Aufsichtsorgan über die Staatsanwaltschaft eine 78-seitige Bilanz mit erschreckendem Inhalt verfasst.

Der Bericht wurde nur deshalb nicht zur Kenntnis genommen, weil er vom lautstarken Kollektivrücktritt der Fachkommission überschattet wurde. Seither wird die Ursache für die Kritik an der Staatsanwaltschaft darauf zurückgeführt, dass die Chemie zwischen der Ersten Staatsanwältin und der Fachkommission nicht stimmt.

Die Untersuchungen der Fachkommission brachten einen Fall ans Tageslicht, der – hätten es die Medien selber enthüllt – das Potenzial skandalträchtiger Schlagzeilen in ähnlicher Dimension des landesweit bekannten Justizfalls Adeline in Genf hat. Hierzu ist auf Seite 31 der Umgang der Behörde mit «schweren Sexualdelikten» aufgeführt.

Die Fachkommission schildert keine Hintergründe. Staubtrocken listet sie aber die «schweren Straftaten» eines Täters «gegen die sexuelle Integrität» seiner Opfer auf, die erstmals vor sechs Jahren, im 2011, festgestellt wurden. Im Jahr 2012 muss sich der Täter gleich mehrfach an seinen Opfern vergangen haben. Waren es Kinder, waren es Frauen? Bis 2014 kam es zu weiteren «schweren Straftaten». Dann bequemte sich die Staatsanwaltschaft, ein Gutachten in Auftrag zu geben, welches 2015 vorlag. Dieses bescheinigt, was die Opfer erlebt haben: «Rückfallgefahr für Taten nach Art und Umfang wie dem Beschuldigten vorgeworfen», fasst die Fachkommission zusammen. Auf freiem Fuss durfte sich der Täter auch in den Jahren 2015, 2016 an seinen Opfern vergehen.

Die Fachkommission berichtet, dass geplant war, den Fall diesen August ans Gericht zu bringen. «Was die Verfahrensführung anbelangt, so ist das Verfahren nach mehr als sechs Jahren nicht wirklich geleitet worden», bemängelt die Kommission und beschreibt in Stichworten die lässige Art der Fallführung durch die Staatsanwaltschaft.

Respektlosigkeit der Justiz

Von Regierungsseite sind solche Erkenntnisse nicht kommentiert worden. Sind es nur Einzelfälle? Die Fachkommission hat sich die Fälle nach dem Zufallsprinzip ausgesucht, wie sie andeutet, und entdeckte überall Mängel. Zum Beispiel wird beschrieben, wie schwere Unfälle auf dem Bau und im Strassenverkehr ungenügend untersucht werden.

Bei einem «aussergewöhnlich Verstorbenen» – hinter diesem Begriff steht der Verdacht auf Mord – hat die Staatsanwaltschaft versucht, die Krankengeschichte zu erhalten. Aber weil der Hausarzt gerade nicht erreichbar war, wurde offenbar darauf verzichtet, die Todesursache zu untersuchen. Die Leiche dürfte eingeäschert worden sein. Muss man sich wundern, dass der Kanton Baselland eine der tiefsten Aufklärungsquoten der Schweiz hat?

Als «unhaltbar» bezeichnete die Fachkommission auch, dass Angehörige in einem «aussergewöhnlichen Todesfall» über Monate keine Information erhielten. Man kann es sich vorstellen, was es für die betroffene Familie bedeutet, wenn sie über ein halbes Jahr hinweg nur erfährt, dass «Dritteinwirkung nicht ausgeschlossen» ist.

Bagatellen untersucht

Die Leitung der Staatsanwaltschaft (700 Stellenprozente) wendet bis zu 70 Prozent ihrer Arbeit für Führungsaufgaben auf, wie sie mitteilt. Zu 30 Prozent erledigt sie unter anderem Fälle solcher Art: Kokainkonsum (Busse 350 Franken), fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst in einer Küche (bedingte Geldstrafe), Übersehen eines Rotlichts (bedingte Geldstrafe), Hausfriedensbruch in luftiger Höhe an der Nachbarschaftsgrenze beim Holunderstrauchrückschnitt (Freispruch), mangelnde Aufmerksamkeit im Strassenverkehr (Busse 250 Franken). Die Erste Staatsanwältin beschäftigt sich auch mit zu tiefen Profilen von drei Reifen eines Lastwagens, übler Nachrede und Überqueren von Gleis 1 in einem Bahnhof.

Staatsanwälte sind nicht zu beneiden. Die täterfreundliche Strafprozessordnung macht ihre Arbeit nicht einfach, was findige Advokaten auszunutzen wissen. Passieren aber wie eingangs beschriebene Fehler, bleibt dies bei den Behörden konsequenzenlos.

Die Fachkommission mit Richter Beat Lanz, dem Juristen und ehemaligen Regierungsrat Hanspeter Uster und ihrem Präsidenten, Kantonsrichter Enrico Rosa, war alles andere als mit Hitzköpfen zusammengesetzt. Ihr kollektiver Rücktritt deutet auf die Frustration hin im Umgang mit ihren Erkenntnissen und Empfehlungen. Die vorbehaltlose Wahlempfehlung Isaac Rebers spricht umgekehrt ebenso Bände. (Basler Zeitung)