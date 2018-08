Fahrzeugbrand in Reinach

Am Samstag, 18. August 2018, kurz nach 11:00 Uhr, kam es an der Baselstrasse in Reinach zu einem Fahrzeugbrand. Verletzt wurde, laut Polizei, niemand. Am Fahrzeug entstand ein grosser Sachschaden.

Um 11:21 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft die Meldung ein, wonach ein Fahrzeug an der Baselstrasse in Reinach in Brand geraten sei. Die angerückte Feuerwehr konnte den brennenden Personenwagen rasch löschen, teilt die Polizei mit. Das Auto wurde beim Brand komplett zerstört.

Die Brandursache ist noch unklar und wird durch Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft untersucht. Derzeit steht eine technische Ursache klar im Vordergrund, steht in der Mitteilung. (ens)