Falschen Polizeiausweis hergestellt

Sein vorlautes Mundwerk an jener Gartenparty im Sommer 2016 hat ein ziviler Angestellter der Baselbieter Polizei in leitender Funktion bei der Abteilung Sachmittel, Raum und Unterhalt wohl genauso bereut wie seine Tat selber: Den Informationen der BaZ zufolge stellte dieser Mann, der die Polizeiausweise für das 600-köpfige Korps herstellt und verwaltet – für sich selber auch einen Polizeiausweis aus. Und an diesem Sommerabend vor anderthalb Jahren habe er sich damit bei seinen vereidigten Kollegen gebrüstet, dass er nun auch diverse Dienstleistungen gratis und vergünstigt beziehen könne. Beispielsweise billiger ins Fitnesscenter gehen oder den ÖV gratis benutzen. Bis ein Polizeibeamter bemerkte, dass dies nicht gehe.

Von diesem Moment an stand der Verdacht des Amtsmissbrauchs und der Urkundenfälschung im Raum. Aber trotz der möglichen Offizialdelikte blieb die Angelegenheit polizeiintern über Monate unter dem Deckel. Die Staatsanwaltschaft bestätigt jedenfalls, dass der Sachverhalt, der schon Mitte 2016 aufflog, von der «Polizei Basel-Landschaft mit einem Schreiben vom 2. August 2017 zur Prüfung einer allfälligen strafrechtlichen Relevanz zur Kenntnis gebracht» worden ist. Rund ein Jahr später.

Verfahren gegen Zweitpersonen

Seither hat die Staatsanwaltschaft nicht nur ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Urkundenfälschung eröffnet, sondern auch eines gegen eine zweite Person der Baselbieter Polizei wegen Begünstigung, wie sie mitteilt. «Bislang wurden in dieser Angelegenheit Einvernahmen durchgeführt, weitere Untersuchungshandlungen werden noch folgen», schreibt der Kommunikationsbeauftragte der Staatsanwaltschaft, Michael Lutz.

Die Ermittlung gegen eine Zweitperson könnte in zwei Richtungen gehen: Im Korps macht die Runde, dass ein vereidigter Polizeibeamter die illegalen Handlungen seines Kollegen mitbekommen, jedoch nichts unternommen habe. Dann aber sei der Ausweis vom Hauptabteilungsleiter, der in der direkten Linie des zivilen Mitarbeiters steht, einfach geschreddert und die Angelegenheit ad acta gelegt worden. Auf die Frage der BaZ, ob man das Corpus Delicti – dieses Beweismittel – aus heutiger Sicht immer noch vernichten würde, geht die Baselbieter Polizei in einer ersten Antwort nicht ein: Sie schreibt dafür: «Die Polizeileitung hat, nachdem sie das erste Mal über die möglichen Verfehlungen informiert wurde, Abklärungen in Auftrag gegeben, um gesicherte Informationen zu den Vorwürfen zu erhalten. Dass sich diese Abklärungen über einen längeren Zeitraum erstreckt haben, ist bedauerlich. Nach dem Vorliegen von gesicherten Erkenntnissen hat die Polizeileitung umgehend einen Bericht erstellt und diesen der Staatsanwaltschaft weitergeleitet, mit der Aufforderung, abzuklären, ob es sich um strafbare Handlungen handelt.»

Angeblicher Software-Fehler

Auf Nachhaken, ob sich der Vorwurf der Begünstigung nun gegen den Hauptabteilungsleiter richte, der das Beweismittel vernichtet haben soll oder gegen jenen Polizeikollegen, der «nichts unternommen habe», schreibt die Polizei: «Der Vorwurf der Begünstigung ist Gegenstand der aktuellen Strafuntersuchung der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Polizei nimmt dazu deshalb nicht weiter Stellung.»

Die BaZ konnte den fehlbaren Angehörigen der Polizei mit den im Raum stehenden Vorwürfen telefonisch direkt konfrontieren. Er sagte zunächst: «Es war ein dummer Fehler, ich habe mich bei meinen Vorgesetzten entschuldigt.» Dann spielt er die Angelegenheit herunter: «Der Ausweis kam nie zum Einsatz», er sei «durch einen Software-Fehler» entstanden. Gegen seine Person laufe eine interne Intrige.

Dass ein Software-Fehler zu einem falschen Ausweis geführt haben kann, halten Insider für unmöglich. «Man muss die Daten eingeben und die digitalisierten Bilder hinzufügen», heisst es. Kurzum sei die Herstellung eines solchen Ausweises ein Prozess, der bewusst in mehreren Schritten aktiv betreut werden müsse.

Im Korps brodelt es. Das Polizeikader habe über lange Zeit versucht, die unangenehme Sache unter den Teppich zu kehren. Bis heute sei das Fehlverhalten ohne Konsequenzen geblieben. Nun ist es Gegenstand von Ermittlungen.

(Basler Zeitung)