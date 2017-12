Festnahme nach halsbrecherischer Flucht

Nach einer halsbrecherischen Flucht hat die Baselbieter Polizei Mitte Dezember auf einem Waldweg einen von zwei Insassen eines Fahrzeugs festgenommen. Die beiden Männer hatten sich zuvor eine Kontrolle in Zwingen entzogen.

Die Flucht hatte sich am 12. Dezember gegen 15.30 Uhr ereignet, wie die Polizei Basel-Landschaft am Freitag mitteilte. Eine Patrouille wollte die Männer wegen «verdächtigen Benehmens» kontrollieren, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Statt wie mehrfach aufgefordert zu stoppen, fuhr das Fahrzeug jedoch mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Basel davon.

Mann gelang die Flucht

Im einspurigen Eggfluehtunnel überholte das Auto mehrere Fahrzeuge, wobei es beinahe zu einer Kollision mit einem korrekt entgegenkommenden Wagen kam, dessen Fahrer die Polizei derzeit sucht. In der Folge fuhr das flüchtende Auto über Grellingen in Richtung Himmelried SO, wo es auf einem Waldweg stehen blieb.

Der dort von der Polizei festgenommene 18-jährige Georgier sitzt in Untersuchungshaft, wie der Sprecher weiter sagte. Dem zweiten Mann gelang die Flucht in unbekannte Richtung. Weshalb sich die beiden Männer der Kontrolle entziehen wollten wird ermittelt. (dou/sda)