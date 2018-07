Frau nach Sturz von einem Felsvorsprung tödlich verletzt

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Umgebung der Ruine Rifenstein zu einem folgenschweren Absturz. Das Opfer verstarb, nach der Überführung in ein Spital, an den erlittenen schweren Verletzungen.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft stürzte die 34-jährige Frau von einem Felsvorsprung in der Umgebung der Ruine Rifenstein in die Tiefe und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Den aufgebotenen Rettungsdiensten gelang es, die Frau im steilen Gelände zu lokalisieren und folglich zu bergen. Anschliessend konnte sie mit der REGA in ein Spital geflogen werden, wo sie trotz intensiver medizinischer Versorgung verstorben ist.

Die näheren Umstände des Unfalles sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft sowie der Polizei Basel-Landschaft.