Gegenvorschlag für Sek-Niveautrennungs-Initiative

Der Gegenvorschlag sei im Vernehmlassungsverfahren grossmehrheitlich unterstützt worden, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Die Initiative werde dagegen mit Ausnahme des Initiativkomitees von allen Parteien und Anspruchsgruppen abgelehnt. Die unformulierte Initiative verlangt, dass an den Baselbieter Sekundarschulen die Klassen auch nach Einführung von HarmoS in allen Promotionsfächern - also auch in den sieben Wahlpflichtfächern - niveaugetrennt unterrichtet werden.

Eingericht wurde die Initiative im Herbst 2013 vom Komitee «Starke Schule Baselland». Dieses argumentierte, eine Auflösung der Niveaus führe zu einem Bildungsabbau. Eine Annahme der Initiative würde gemäss Regierung jedoch dazu führen, dass viele Wahlpflichtkurse aufgrund zu geringer Anmeldezahlen pro Niveau nicht mehr zustande kommen würden. Bei niveaugetrenntem Sportunterricht müssten zudem zusätzliche Kurse gebildet werden. Für eine kostenneutrale Umsetzung wären daher anderweitige Kürzungen im Bildungsangebot der Sekundarschule nötig.

Der vom Regierungsrat vorgelegte Gegenvorschlag hält zwar am Grundsatz des niveaugetrennten Unterrichts fest. So muss in allen Promotionsfächern ausser im Sport der Unterricht in getrennten Leistungszügen durchgeführt werden.

Bei der Bildung von Wahlpflichtfachkursen sollen jedoch gemäss bisheriger Praxis Ausnahmen möglich sein. Dabei müsse sichergestellt sein, dass Schülerinnen und Schüler die Lernziele ihres Niveaus bearbeiten und erreichen. Die konkrete Regelung der Kursbildung will die Regierung auf Verordnungsstufe regeln. (ens/sda)