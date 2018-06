Hannes Schweizer mit Glanzresultat gewählt

Der Landrat hat den SP-Politiker Hannes Schweizer am Donnerstag mit einem Glanzresultat an seine Spitze gewählt. Schweizer als einziger Präsidiumskandidat erhielt 80 von 85 gültigen Stimmen. Ein eingegangener Zettel war leer; fünf Stimmen gingen an andere. Der Oberdorfer mit Jahrgang 1952 sitzt seit 2003 im Landrat. An der Spitze des Parlaments löst er die Liestaler EVP-Vertreterin Elisabeth Augstburger ab. Erster Vizepräsident des Landrats und damit designierter Parlamentspräsident im kommenden Jahr ist Peter Riebli. Er wurde mit 57 von 80 gültigen Stimmen gewählt. Der 1956 geborene SVP-Politiker aus Buckten sitzt seit 2015 im Landrat.

Denkzettel für 1. Vize

Mit seinen Bemühungen um eine Kürzung der Sozialhilfe hatte sich Riebli bei der Linken unbeliebt gemacht. So dürften die 21 Stimmen für den Reinacher Paul Wenger zu erklären sein, der nicht kandidiert hatte. Dieser SVP-Politiker sitzt seit 2007 im Kantonsparlament.

Zweiter Vize ist Heinz Lerf. Der 1956 geborene FDP-Politiker aus Liestal erhielt 73 von 85 gültigen Stimmen. Lerf sitzt auch erst seit 2015 im Landrat und dürfte - sofern er bei den Gesamterneuerungswahlen in einem Jahr wiedergewählt wird - 2020 auf den obersten Sessel im Parlament nachrücken.

Bei Lerfs Wahl gingen 12 Stimmen an Andrea Kaufmann, die nicht kandidiert hatte. Die Waldenburger Freisinnige mit Jahrgang 1977 sitzt ebenfalls seit 2015 im Landrat.

Regierungsspitze bleibt in FDP-Frauenhand

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektorin Monica Gschwind aus Hölstein löst als Regierungspräsidentin Bau- und Umweltschutzdirektorin Sabine Pegoraro aus Pfeffingen ab. Damit bleibt die Spitze der Kantonsexekutive in freisinniger Frauenhand. Gschwind wurde am Donnerstag mit 72 von 79 gültigen Stimmen gewählt - sechs Zettel waren leer, einer ungültig, und auf sieben standen andere Namen. Die Bildungspolitikerin mit Jahrgang 1963 war 2015 in die Kantonsregierung gewählt worden.

Neuer Vize-Regierungspräsident ist Sicherheitsdirektor Isaac Reber. Der 1961 geborene grüne Politiker aus Sissach sitzt seit 2011 in der Regierung. Reber wurde mit 68 von 74 gültigen Stimmen gewählt. (amu/sda)