Harmos verändert nur die Strukturen

Harmos ist in der Theorie umgesetzt. In der Praxis sind die Kantone aber noch weit von einer Harmonisierung ihrer Schulen entfernt. Dies zeigt der Bildungsbericht Nordwestschweiz 2017 auf, den die vier Kantone Aargau, Baselland, Basel-Stadt und Solothurn gemeinsam publiziert haben. Wenn heute Montag das neue Schuljahr beginnt, wird in sämtlichen Nordwestschweizer Kantonen in den gleichen Schulstrukturen gearbeitet. Doch vor allem die Schultypen der Sekundarstufe I unterscheiden sich weiterhin stark voneinander.

Zwei Jahre Kindergarten, sechs Jahre Primarschule und drei Jahre Sekundarschule: Das ist nun auch in der Nordwestschweiz Standard. Doch die Ausrichtung der Sekundarschulen ist verschieden. Dies zeigt sich in der Verteilung der Schüler auf die Niveaus, in den vorgesehenen Anschlüssen nach Schulabschluss und in der unterschiedlichen Praxis bei der Durchlässigkeit und bei möglichen Repetitionen eines Schuljahrs. In Anbetracht der unterschiedlichen Berufsziele tritt gar die kantonal unterschiedliche Fremdsprachenregelung in den Hintergrund.

Während Basel-Stadt vor allem das Ziel einer hohen Maturitätsquote verfolgt, legt Solothurn das Hauptgewicht auf die Berufsausbildung. Entsprechend waren in Basel-Stadt zuletzt 42 Prozent im progymnasialen Zug der Sekundarschule eingeteilt, während in Solothurn 37 Prozent in der Oberschule (Niveau A/Realschule) eingeteilt waren. Die Kantone Baselland und Aargau liegen dazwischen.

Kritik wegen Akademisierung

Der Bericht der vier Kantone im Bildungsraum Nordwestschweiz kritisiert den Trend Richtung Akademisierung. Das Niveau A (Oberschule/Realschule) auf der Sekundarstufe I sei «nur dann pädagogisch sinnvoll, wenn sie ein anspruchsvolles Programm für einen bedeutenden Teil der Schülerschaft anbieten können und attraktive schulische und berufliche Anschlussmöglichkeiten bestehen», heisst es.

Schlüsselstelle Sek-Übertritt

Der Bericht hält fest, dass der Übergang von der Primarschule in die Sekundarstufe I eine Schlüsselstelle in der Bildungslaufbahn der Jugendlichen ist, unterscheiden sich doch die späteren beruflichen und schulischen Anschlussmöglichkeiten je nach Schultyp erheblich. In den vier Nordwestschweizer Kantonen sind die Übergangsmodalitäten und Anschlussmöglichkeiten unterschiedlich definiert. Dies zeigt sich auch in der Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die drei Sekundarschulniveaus. Augenfällig ist der Stellenwert des Niveaus mit Grundanforderungen (Niveau A/Realschule/Oberschule): Solothurn 37 Prozent, Baselland 30 Prozent, Basel-Stadt 23 Prozent, Aargau 22 Prozent. Entsprechend verschieden sind auch die Anteile im obersten Leistungszug (Niveau P/Bezirksschule): Basel-Stadt 42 Prozent, Aargau 40 Prozent, Baselland 33 Prozent, Solothurn 21 Prozent.

Die Unterschiede sind extrem; entsprechend gaukeln die einheitlichen Strukturen eine Harmonisierung vor, die in der Praxis keine ist. Der Bericht kommt zum Schluss, dass damit auch die Chancen der Schülerinnen und Schüler unterschiedlich sind. Wenn nur ein geringer prozentualer Anteil im Niveau A mit Grundanforderungen eingeteilt ist, sind die Leistungen tief. Entsprechend wird auch die mögliche Leistungsentwicklung eingeschränkt.

Unterschiedlich geregelt sind in den Kantonen auch die Übertrittsmodalitäten. Ausser den Leistungen stellen Aargau und Solothurn auch auf das Arbeits- und Lernverhalten ab. Für den Leistungsstand zählen in den vier Kantonen zudem nicht die gleichen Fächer. Zusätzlich werden im Baselbiet die Ergebnisse der Checks P6 beigezogen. Aargau, Baselland und Basel-Stadt kennen eine fakultative Übertrittsprüfung.

Die in allen vier Kantonen durchgeführten Leistungschecks zeigen auch auf, dass die Niveau-Einteilung nicht trennscharf ist. Viele Schülerinnen sind zu tief oder zu hoch eingeteilt. Entsprechend gross müsste die Durchlässigkeit sein. Doch die Durchlässigkeit ist unterschiedlich, und tendenziell gibt es sie eher nach unten.

Ein Jahr länger bis zur Matura

Ungleich ist auch der Übertritt ins Gymnasium geregelt. Dieser erfolgt in Solothurn, wie anderswo in der Schweiz üblich, nach der achten Klasse – ins Gymnasium geht dort, wer im obersten Niveau der achten Klasse promoviert wird. In Baselland und Basel-Stadt beginnt das Gymnasium erst nach der dritten Sek; entsprechend dauert die Schulzeit bis zur Matura länger.

Der Bericht zeigt aber auch einheitliche Bildungstendenzen auf. In allen Kantonen bestätigen sich Ungleichheiten nach Geschlecht und nach Nationalität. Buben bleiben bei der Promotion öfter hängen und beanspruchen mehr sonderpädagogische Förderangebote. Ausländer sind – wenig überraschend – in der Sekundarstufe I im Durchschnitt tiefer eingestuft. In allen Kantonen ist inzwischen eine Tendenz zu integrativen Lösungen im Bereich der Sonderpädagogik feststellbar. Ein Vergleich ist aber wegen der unterschiedlichen Angebote kaum möglich.

(Basler Zeitung)