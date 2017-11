Heizöl in Diegterbach gelaufen

Heizöl hat am Mittwochnachmittag den Diegterbach bei Diegten verschmutzt. Eine kleine Menge Öl sei bei Arbeiten in einem Betrieb an der Hauptstrasse ausgelaufen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Schäden an Pflanzen und Tieren seien nicht entstanden.

Die Feuerwehr habe rasch eingegriffen nach dem Vorfall, der sich gegen 14 Uhr ereignete. Eine Ausbreitung der Verschmutzung sei so verhindert worden. Das Öl wurde aufgenommen und entsorgt. (dou/sda)