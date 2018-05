«Hörigkeit gegenüber Verwaltung ist zu gross»

BaZ: Die Wirtschaftskommission des Ständerats hat unlängst einen neuen Deal vorgeschlagen: Die eidgenössische Steuerreform soll mit der Sanierung der AHV verknüpft werden. Eine Vermischung, die für Bürgerliche nicht angehen kann, oder?

Daniela Schneeberger: Ich stehe dieser Vorgehensweise kritisch gegenüber, weil zwei sachfremde politische Geschäfte gekoppelt werden. Dennoch bin ich nicht grundsätzlich gegen diesen Weg, denn bei der Unternehmenssteuerreform III hat das Volk klar entschieden. Nun drängt die Zeit, mit der neuen Steuervorlage 17 endlich zu einer mehrheitsfähigen Lösung zu kommen. Es ist schweizerisch, hier pragmatische Kompromisse einzugehen.

Welche Zeichen erhalten Sie denn aus der Wirtschaft?

In Gesprächen mit Unternehmen haben wir Politiker festgestellt, dass wegen der markanten Senkung der Unternehmenssteuern in den USA Steuersubstrat in der Schweiz verloren geht – die Veränderung im internationalen Umfeld erhöht also den Zeitdruck zu handeln. Die Ständeratskommission hat ihren Kompromissvorschlag vor diesem Hintergrund ausgearbeitet. Dies ist der Versuch, einen auch für die politische linke Seite gangbaren Weg einzuschlagen. Gleichzeitig ist es auch ein Schritt auf das Gewerbe zu, denn die Erhöhung der Kinderzulagen ist mit diesem Vorschlag weg, ebenso gestrichen wurde die Heraufsetzung der Dividendenbesteuerung in den Kantonen.

Sind in der breiten Bevölkerung höhere Kinderzulagen nicht viel populärer als eine AHV-Reform, die höhere Lohnabzüge vorsieht? Genau das fordert der Ständerat.

Das ist sicher ein wichtiger Punkt, aber bei der ersten Abstimmung hat die Bevölkerung die Reform abgelehnt. Es ist darum Volkswille, dass die bürgerlichen Parteien Zugeständnisse machen.

Man gewinnt den Eindruck, trotz rechter Mehrheit im Parlament treibt die Linke die Bürgerlichen vor sich her.

Das ist eine falsche Sicht. Die Vernehmlassung zur Steuervorlage 17 fiel jedoch bei den Wirtschaftsverbänden wie auch den Parteien vernichtend aus. Es ist klar, dass unter diesen Voraussetzungen niemals eine Übereinstimmung gefunden wird, wenn keine Kompromisse gemacht werden. Wir müssen die Vorlage mehrheitsfähig gestalten, das muss zum Wohle der ganzen Schweiz jetzt dringend geschehen. Es hilft nichts, die Faust zu machen und zu blockieren. Ausserdem ist ja bei der Verknüpfung zwischen Steuerreform und AHV-Sanierung das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Warum ist in Bern nicht ein historischer Kompromiss möglich, wie ihn Finanzdirektorin Eva Herzog in Basel-Stadt hinbekommen hat?

Genau das ist ja gerade im Gang. Sie scheinen zu vergessen, dass in Basel Prämienverbilligungen und höhere Kinderzulagen mit der Vorlage verknüpft wurden – dies ist ebenfalls sachfremd. Zudem ist vorgesehen, die Dividendenbesteuerung auf 80 Prozent anzuheben. Auf Bundesebene wäre diese Anhebung ein völliges No-Go. Es war bereits ein ziemlicher Kampf, die Dividendenbesteuerung bei 50 Prozent festzusetzen.

Wenn Sie sich in diesem Gespräch zur Steuerreform äussern, dann auch in Ihrer neuen Funktion als Vizepräsidentin des Schweizer Gewerbeverbands. Warum haben Sie dieses Amt übernommen und welche Ziele haben Sie?

Die Anliegen, für die sich der Schweizer Gewerbeverband einsetzt, liegen mir am Herzen: Wir reden etwa von einer guten Ausbildung oder dem Kampf gegen noch mehr Regulierung. Ich habe dem Vorstand ja bereits angehört und freue mich darauf, mich nun noch mehr einbringen zu können. Dabei kann ich auf meine berufliche Erfahrung aus dem Treuhand- und Finanzbereich zurückgreifen. Als Präsident der Treuhandsuisse vertrete ich einen wichtigen Teil der KMU in unserem Land, denn ich kenne die Sorgen und Nöte der zunehmenden Bürokratisierung aus der Nähe. Es geht mir darum, unsere lokalspezifischen Herausforderungen wie den Einkaufstourismus und die Herausforderungen einer Grenzregion in Erinnerung zu rufen. Vertreter von Landesteilen ohne Grenze zum Ausland nehmen solche Probleme weniger wahr, weil sie weniger davon betroffen sind.

Sie sind Inhaberin eines Baselbieter Treuhandbüros und gelten als klassische Gewerblerin. Wie gross ist im Bundeshaus das Verständnis für die Bedürfnisse der kleineren und mittleren Unternehmen?

Im Parlament sitzen zu wenig Unternehmer und zu viele Berufspolitiker. Das macht die Arbeit nicht leichter. Manchmal ärgere ich mich darüber. Etwa, wenn ich während einer Kommissionssitzung aufzeige, welche Nachteile ein neues Gesetz in der Praxis für die Unternehmen nach sich zieht und dies nicht verstanden wird. Auf der Gegenseite sitzt dann jeweils die Verwaltung mit fünf Vertretern und breitet ihre theoretisch basierten Gegenargumente aus. Viele meiner Kollegen legen zu wenig Skepsis an den Tag und vertrauen der Administration zu sehr.

Gibt es auch bei den Bürgerlichen zu viele Berufspolitiker?

Ich stelle diese Entwicklung bei allen Parteien fest. Was mir auch auffällt: In der Tendenz neigen jene National- und Ständeräte zu einer zu grossen Gemütlichkeit, die schon lange dabei sind. Sie kennen den Laden und vertreten die Ansicht, es sei eben schon immer so gewesen – daraus resultiert eine zu grosse Hörigkeit gegenüber der Verwaltung.

Sie gelten als zurückhaltende, nüchterne Sachpolitikerin – und Sie bewegen sich in einer komplexen Branche, in welcher der Laie schnell nur noch Bahnhof versteht. Das macht es schwer, dem Stimmbürger Erfolge aufzuzeigen, die man in Bern erreicht hat. Sie haben beispielsweise die Motion «Keine Verwirkung der Verrechnungssteuer» durchgebracht, was den Bundesrat zu einer Gesetzesänderung zwingt. Aber wie um Himmels willen wollen Sie sich mit einem solch sperrigen Thema bei der Bevölkerung für die Wiederwahl empfehlen?

(lacht) Soll ich denn den schwierigen Themen aus dem Weg gehen, bloss weil sie schwierig sind? Die Bevölkerung versteht das schon. Die Menschen in der Schweiz sind klüger, als Sie denken. Ausserdem: So zurückhaltend bin ich nun auch wieder nicht. Ich gelte teilweise als ziemlich direkt. Aber es stimmt schon, dass ich nicht den Ruf habe, Mikrofone und Kameras zu suchen. Das ist nicht meine Art und so will ich auch nie werden. Die Menschen wählen mich wegen meiner Arbeit, nicht wegen meinen vielen medialen Auftritten. Aber reden wir über die von Ihnen angesprochene Motion. Ich habe damit ein grosses Problem in der Praxis aufgenommen, dass unter den Nägeln brannte. Die vielen betroffenen Unternehmen wissen genau, worum es geht.

Wird in Bern bestraft, wer sich mit komplexen Geschäften herumschlägt?

Es wäre schlimm, wenn wir Politiker schwierigen Geschäften aus dem Weg gehen, um der Medien willen. Ganz im Gegenteil: Ich nehme auf, was ich für relevant beurteile. Wenn es kompliziert wird, dann ist es halt so. Ich will Probleme lösen. Übrigens habe ich wegen meinem Engagement gegen die Verwirkung der Verrechnungssteuer unzählige dankbare Rückmeldungen erhalten. Es wird schon wahrgenommen, wofür man sich starkmacht.

Frau Schneeberger, im Bundesrat werden bald wieder Sitze frei. Und erneut ist es nicht einmal ein Thema, ob ein Vertreter oder eine Vertreterin aus der Region Basel zum Zuge kommt. Warum ist das so?

Das ist einfach: Mit der freisinnigen Sankt Galler Ständerätin Karin Keller-Suter steht eine sehr starke Persönlichkeit bereit, um die Nachfolge von Johann Schneider-Ammann anzutreten. Aufgrund ihrer Erfahrungen, auch als ehemalige Regierungsrätin, stellt sie eine ideale Kandidatin dar.

Sie würden sich ein solches Amt nicht zutrauen?

Zutrauen würde ich es mir schon. Neue Bundesräte erhalten ja auch etwas Zeit, um sich einzuarbeiten. Aber mit noch nicht einmal zwei abgeschlossenen Legislaturen wäre es viel zu früh für mich. Ich bleibe da lieber bei meinen Aufgaben – es gibt noch viel zu tun.

Sie sind nun seit sieben Jahren Baselbieter Nationalrätin. Was haben Sie in dieser Zeit gelernt?

Ich habe gelernt, für die Sache auf die Hinterbeine zu stehen und mich zu engagieren. Das wird von den Menschen wahrgenommen und ich spüre starke Unterstützung. Meine Art ist es, offen für Diskussionen zu sein und Vertraulichkeit zuzusichern. Auf mich ist Verlass, was mir sicherlich einen gewissen Respekt eingebracht hat. Ich glaube auch, dass dies mehr zählt als Effekthascherei.

Aktuell gibt der geplante Ausbau im Basler Hafen zu reden. Federführend dabei ist SBB Cargo. Die SBB-Tochter ist allerdings praktisch pleite. Wer auf diesen Punkt hinweist, wird vom Baselbieter SP-Ständerat Claude Janiak umgehend mit dem Vorwurf eingedeckt, man wolle einmal mehr das erfolgreiche Lobbying der Region in Bundesbern schlecht machen. Wie stehen Sie in dieser Frage?

Ich bin nicht der Meinung von Ständerat Claude Janiak. Auch wenn es sich beim Hafen um ein wichtiges regionales Anliegen handelt, müssen kritische Fragen erlaubt sein. Ich habe kein gutes Gefühl, was den Hafen angeht. Die finanziellen Schwierigkeiten von SBB Cargo gehören auf den Tisch, genauso wie die Verdrängung privater Unternehmen zugunsten von SBB Cargo im Hafen. Wir haben im Parlament damals mitgeholfen, dass die Hafeninfrastruktur ebenfalls Bundessubventionen beantragen kann. Das heisst, es sind Steuergelder im Spiel und hier darf es keine Tabus geben. Es gibt aus meiner Sicht keine Carte blanche in diesem Dossier. Wer Staatsgeld nimmt, muss sich kritischen Fragen des Parlaments stellen.

Nicht nur der Hafenausbau ist umstritten, sondern auch das Herzstück – ein weiteres Mega-Projekt mit vielen Fragezeichen. Aber bei den regionalen Vertretern in Bern scheint die Devise zu gelten: Kritik verboten! Hauptsache, der Bund öffnet die Geldschleusen.

Ehrlich gesagt, mag ich das Gejammer nicht mehr hören, die Region stehe in Bern nicht zusammen, es gebe keine einheitliche Stimme und so weiter. Die Parlamentarier aus der Nordwestschweiz sind sehr gut koordiniert und setzen sich ein. Aber: Das Parlament hat in Bern nebst den regionalen Interessen auch den gesamtschweizerischen Blick einzunehmen. Und was das ewige Hickhack um die Basler Investitionsprojekte anbelangt: Da spielen auch die Medien mit ihrer Dauerkritik eine Rolle. Wenn die parlamentarische Gruppe Basel einen Anlass durchführt, folgt jeweils wie das Amen in der Kirche ein Artikel, der von einem Fiasko spricht. Das ist fast schon verdächtig.

Im Baselbiet stehen das nächste Jahr Gesamterneuerungswahlen an. Wie die Basellandschaftliche Zeitung berichtete, ist die FDP bereit, der SVP beim zweiten Regierungssitz den Vortritt zu lassen. Stehen Sie hinter diesem Entscheid?

Ja, ich stehe dahinter. Ich persönlich meine, es ist wichtig, dass der Sitz in der Hand der bürgerlichen Parteien bleibt.

In den letzten Monaten gab es immer wieder Kritik an der Baselbieter Wirtschaftskammer. Sie haben sich bislang nicht dazu geäussert. Glauben Sie, dass die Bürgerlichen im Wahlkampf wegen den laufenden Querelen Schaden nehmen?

Die Menschen können wohl differenzieren zwischen der Wirtschaftskammer und der Politik. Deshalb glaube ich nicht, dass die bürgerlichen Parteien Schaden nehmen werden. In Sachen Wirtschaftskammer läuft bekanntlich eine Untersuchung der Staatsanwaltschaft. Von deren Ausgang hängt wohl vieles ab für die Wirtschaftskammer und ich bin froh, wenn dieses Kapitel dann abgeschlossen und geklärt ist. Man darf aber nicht vergessen, dass die Wirtschaftskammer sehr viel für das Gewerbe und die KMU unternimmt. Sie ist eine wichtige Institution.

Sie werden als mögliche Ständeratskandidatin gehandelt. Haben Sie inzwischen entschieden, ob Sie antreten wollen?

Klar ist das ein Thema für mich. Ich habe mich aber noch nicht entschieden. Ich fälle diesen Entscheid, wenn er reif ist. Ich bin derzeit daran, mir ein Bild der Situation zu machen und mit erfahrenen Politikern über diesen Schritt und die damit verbundenen Veränderungen zu sprechen.

Ist es Ihnen zu riskant, weil Sie beim Ständeratswettkampf mit einer Nichtwahl rechnen müssen?

Darum geht es nicht. Ich würde in einem solchen Fall ohnehin eine Doppelkandidatur anstreben. Das ist nichts Aussergewöhnliches, so verfährt ja auch die grüne Baselbieterin Maya Graf. Wie gesagt: Ich muss noch einige persönliche Gespräche führen. Dann werde ich die Partei und die Öffentlichkeit über meinen Entscheid informieren. (Basler Zeitung)