Irene Heinimann wird neue Kantonsapothekerin

Irene Heinimann wird per Jahresbeginn 2019 neue Baselbieter Kantonsapothekerin. Die langjährige Stellvertreterin wird damit zur neuen Chefin, wie die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion am Montag mitteilte. Heinimann löst Hans-Martin Grünig ab, der Ende Jahr vorzeitig in Pension geht - er hat das Amt seit 1990 inne. (ens/sda)