Kanton Basel-Land verkauft Chuenimattareal in Pratteln

Der Kanton zielt durch den Verkauf des Chuenimattareals in Pratteln auf einen dichte Neunutzung ab, wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) am Dienstag mitteilte. Die Parzellen seien heute «stark unternutzt». Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Einen Teil des Areals hatte der Kanton schon 2013 verkauft. Für die übrigen 12'000 Quadratmeter evaluierte die Regierung verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten und entschied sich für ein Gesamtkonzept. Der Verkauf an die Bricks Group AG mit Sitz in Cham (ZG) ist gemäss Mitteilung an die Realisierung des geplanten Konzepts «Tri-innova» geknüpft.

Bis zu 750 Arbeitsplätze

In drei Etappen sollen insgesamt 20'000 bis 30'000 Quadratmeter Nutzungsfläche für Forschung, Entwicklung und Dienstleistungen entstehen. Angesiedelt werden sollen Unternehmen aus der Pharma-, Chemie- und Gesundheitsbranche sowie aus dem IT- und Softwarebereich. Die Realisierung der ersten Etappe ist bis Ende 2019 vorgesehen. Insgesamt sollen bis zu 750 Arbeitsplätze entstehen. (dou/sda)