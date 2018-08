Kaum Geknalle am 1. August

Das absolute Feuerverbot im Baselbiet ist «sehr gut eingehalten worden»: Die Behörden melden keine Brände am 1. August und dem Vorabend. Allerdings mussten Polizei und Feuerwehr 45 Mal eingreifen, weil jemand Feuerwerk zündete, Feuer entfachte oder grillierte.

Am Donnerstag bedankten sich die kantonalen Behörden per Medienmitteilung für «das Verständnis und die Disziplin» der Bevölkerung im Zusammenhang mit dem Feuerverbot. Dieses war am Montag erlassen worden, weil die Waldbrandgefahr wegen anhaltender Trockenheit und Hitze auf die höchste Stufe erhöht worden war.

Die Rede ist von «vergleichsweise wenigen Einzelfällen», die sich nicht an das breit kommunizierte Feuerverbot hielten. Die Verstösse wurden laut einem Polizeisprecher im ganzen Kanton begangen. Feuerwerk hätten eher Jugendliche angezündet, einen Grill oder Feuer hingegen eher Erwachsene - genaue Zahlen gibt es nicht.

Die Baselbieter Behörden erinnern daran, dass das Feuerverbot bis auf expliziten Widerruf weiterhin strikte einzuhalten sei. Das Brandrisiko werde erst nach längeren Niederschlägen nachlassen. Solche sind gemäss Wetterberichten nicht in Sicht. (amu/sda)