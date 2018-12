Klatsche für die Staatsanwaltschaft

Gestern gab es eine schallende Ohrfeige für die Baselbieter Staatsanwaltschaft, die meinte, einen einschlägig vorbestraften Enkeltrick-Betrüger dank einem abgekürzten Verfahren und einer milden Strafe bald, im kommenden März, nach Deutschland abschieben zu können. Für diese Ausweisung und einen billigen Landesverweis von fünf Jahren akzeptierte Staatsanwältin Elisabeth Vetsch sogar ein unglaubwürdiges Tätermotiv nach dem Motto: aus den Augen, aus dem Sinn. Das machte das Strafgericht unter Präsidentin Monika Roth jedoch nicht mit. Es verweigerte das Ja zu diesem Schnellverfahren.

In einem abgekürzten Verfahren handeln ein geständiger Beschuldigter zusammen mit seinem Verteidiger und die Staatsanwaltschaft das Strafmass aus und lassen diesen Deal vom Gericht absegnen. Der Enkeltrick-Betrüger wurde im März im Baselbiet in flagranti gefasst, weil der 82-jährige Rentner Theodor L. mit kühlem Blut eine fingierte Geldübergabe organisiert hatte, bei der die Polizei den Betrüger gleich in Handschellen legen konnte. Seither sitzt der Beschuldigte «David» – klein, dunkler Teint und Vollbart – im Gefängnis. Unter Anrechnung dieser Haft hätte «David» gemäss Vorstellungen der Staatsanwaltschaft nach 15 Monaten auf freien Fuss gesetzt werden müssen und während fünf Jahren nicht mehr in die Schweiz einreisen dürfen.

Dreijährige Gefängnisstrafe

Die Gerichtsverhandlung verfolgte Theodor L., der sich schon unmittelbar nach der Festnahme des Laufburschen darüber ärgerte, dass einer, der nur aus kriminellen Gründen in die Schweiz einreist, bereits Stunden nach seiner Festnahme «gratis» juristischen Beistand erhält.

So milde sollte «David» dann doch nicht davonkommen, fand auch Theodor L. Schliesslich habe er auch der Genfer Justiz geholfen, eine Enkeltrick-Betrügerin festzunageln. Diese Frau erhielt immerhin dreieinhalb Jahre Gefängnis und zehn Jahre Landesverweis. Und «David» war schon mehrfach wegen Enkeltrick-Betrugs unterwegs. In Deutschland sass er über drei Jahre in Haft, weil er innerhalb von gut zwei Monaten zehnmal die Rolle des Geldboten übernahm.

Das Motiv, das gestern «David» auftischte, um seinen Enkeltrick-Betrug zu rechtfertigen, glaubte nicht einmal Staatsanwältin Vetsch, wie sie vor dem Gerichtssaal einräumte. Trotzdem liess sie sich auf das abgekürzte Verfahren ein. Er habe Spielschulden von 1000 Franken, gab «David» als Motiv an, sagte aber nichts über seine Komplizen, nichts darüber, wie er als jahrelanger Hartz-IV-Empfänger überhaupt Spielschulden anhäufen konnte und wie er künftig einer geregelten Arbeit nachzugehen gedenke.

Vorgehen «unverständlich»

«Ein Geständnis – die Voraussetzung für ein abgekürztes Verfahren – sieht anderes aus», sagte Roth und wandte sich an den Täter: «Was Sie machen, gehört zu den niederträchtigsten Verhaltensweisen und wird nur übertroffen von Leuten, die sich als Polizisten ausgeben.» Dann schalt sie die Staatsanwaltschaft: Es sei unverständlich, weshalb die Staatsanwaltschaft unter dieser Prämisse nicht von Anfang an ein ordentliches Gerichtsverfahren angestrebt habe.

Das ausgehandelte Strafmass sei darüber hinaus für einen einschlägig vorbestraften Enkeltrick-Betrüger viel zu niedrig. Roth verglich mit Urteilen aus Basel und Zürich: 25 Monate unbedingt, 30 Monate unbedingt. Und in solchen Fällen gibt es für Kriminaltouristen zehn Jahre Landesverweis.

Die Staatsanwaltschaft muss nun über die Bücher und ordentlich anklagen. Eine Beschwerde gegen das gestrige Urteil ist nicht möglich. (Basler Zeitung)