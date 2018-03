Knappes Ja zur Fairness-Initiative

Angenommen mit 46'986 zu 38'150 Stimmen (55,2 Prozent Ja) haben die Baselbieter Stimmberechtigten die so genannte «Fairness-Initiative». Diese war von 78 der 86 Baselbieter Gemeinden eingereicht worden.

Die Gemeinden erhalten damit vom Kanton weitere 30 Millionen Franken an Ausgaben für Ergänzungsleistungen rückerstattet. Gemäss der Baselbieter Finanz- und Kirchendirektion werden diese 30 Millionen Franken im Jahr 2018 belastet. Die Erwartungsrechnung des ersten Quartals verschlechtere sich entsprechend, hiess es auf Anfrage.

Durch die Einführung einer neuen Pflegefinanzierung hatte der Kanton ab 2011 Geld gespart. Die Gemeinden mussten dagegen mehr ausgeben. Der damalige Gesundheitsdirektor hatte den Gemeinden eine indirekte Kompensation von 30 Millionen Franken für 2011 bis 2014 versprochen, die der Kanton in zwei Tranchen bis 2016 auszahlen sollte. Weil jedoch in der Zwischenzeit gähnende Leere in der Staatskasse herrschte, wollte die aktuelle Regierung die Kompensation ohne Termin vertagen. Dies löste wütende Proteste von Gemeinden aus.

Mit einer im Januar 2016 vom Landrat beschlossenen Neuaufteilung der Ergänzungsleistungen zwischen Kanton und Gemeinden werden letztere neu jährlich mit 14,3 Millionen Franken entschädigt. Für 2011 bis 2015 sprach das Parlament indes den Gemeinden «einmalig und abschliessend» 15 Millionen statt den inzwischen aufsummierten 45 Franken zu. In der Folge reichten 78 Gemeinden die Initiative mit ihrer höheren Forderung ein.

Kein Doppelmandat mehr

Mit 86,3 Prozent Ja-Anteil (78'089 zu 12'413 Stimmen) angenommen wurde ferner eine Verfassungsänderung zu Doppelmandaten. Künftig darf ein Baselbieter Regierungsmitglied nicht mehr gleichzeitig auch der Bundesversammlung angehören. Bisher darf maximal ein Mitglied der Regierung aufs Mal ein solches Doppelmandat ausüben.

Die Änderung war unbestritten. Seit 1946 war von der Möglichkeit kein Gebrauch mehr gemacht worden. Zuvor hatten nach dem Inkrafttreten der früheren Staatsverfassung von 1892 rund ein halbes Dutzend Regierungsmitglieder gleichzeitig ein Nationalratsmandat inne gehabt. Im Ständerat sass nie ein amtierendes Baselbieter Regierungsmitglied. (amu/sda)