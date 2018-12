Am Samstagnachmittag, 15. Dezember 2018, kurz nach 15.00 Uhr, kam es in der Delsbergerstrasse in Laufen (BL) zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen. Eine Person wurde verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 70-jähriger Personenwagenlenker in der Delsbergerstrasse in Laufen Richtung Delémont. Auf Höhe der Einmündung Grienweg geriet er mit seinem Fahrzeug, aus noch nicht restlos geklärten Gründen, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal/seitlich mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Der Lenker des unfallverursachenden Fahrzeuges wurde bei der Kollision verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (sa/kapo/bl)