Kollision zwischen zwei Personenwagen

Gestern Nachmittag gegen 15:45 kam es in Muttenz auf der Prattelerstrasse zu einer Kollision. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 47-Jähriger von Muttenz herkommend auf der Prattelerstrasse in Richtung Pratteln. Ausgangs Muttenz verlor er beim Beschleunigen die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam das Auto ins Schleudern und kollidierte mit der rechtsseitigen Mauer.

Nach dem Aufprall kam es zu einer Kollision mit einem direkt dahinter fahrenden Fahrzeug. Die beiden Fahrzeuge kamen schliesslich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Laut Angaben der Baselbieter Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Am unfallverursachenden Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Es musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.