Kollision zwischen zwei Personenwagen

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 80-jähriger Personenwagenlenker am Donnerstagmorgen von der Poststrasse herkommend in Richtung Hauptstrasse. Beim Verlassen des „STOPP“-Signals bog der Lenker auf der Hauptstrasse nach links in Richtung Kronenplatz ab. Dabei kam es zu einer seitlichen Frontalkollision mit einem vom Kronenplatz herkommenden Personenwagen.

Zwei Personen wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Während der Sachverhaltsaufnahme musste die Hauptstrasse knapp eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Auch die Tramlinie 2 war unterbrochen. Die BVB setzten Ersatzbusse ein.