Lieferwagen auf A18 komplett ausgebrannt

Auf der Autobahn A18 in Münchenstein ist am Freitag ein Lieferwagen ein Raub der Flammen geworden. Verletzt wurde niemand, doch entstand am Fahrzeug Totalschaden.

Der Lieferwagen war auf der A18 in Richtung Delsberg unterwegs, als es kurz nach der Einfahrt Muttenz Süd im Bereich des Motors zu brennen begann. Die um 8.10 Uhr alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zwar rasch löschen, dennoch ist der Lieferwagen nach Angaben der Polizei schrottreif. Der Fahrer hatte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen können.

Die Polizei geht von einer technischen Brandursache aus. Wegen des Brands musste die A18 für kurze Zeit vollständig gesperrt werden. Die Aus- respektive Einfahrt Muttenz Süd blieb bis am Mittag zu, weil Belagsschäden behoben werden mussten. (dou/sda)