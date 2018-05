Linker Bruderkampf zwischen Rot und Grün

Für die Baselbieter Linken ist es keine gute Nachricht, dass die Bürgerlichen daran sind, ihre Reihen vor dem Wahljahr 2019 zu schliessen: Anders als die Bürgerlichen werden SP und Grüne mit Sicherheit nicht gemeinsam zu den Regierungsratswahlen antreten. Zu breit ist dafür das politische Spektrum der Grünen, die sich im Alltag keiner ideologischen Doktrin unterordnen wollen. Zu skeptisch beurteilen die Sozialdemokraten entsprechend den aus ihrer Sicht unzuverlässigen Partner.

Während die SP, die zurzeit nicht in der Regierung vertreten ist, die Regierung als Oppositionspartei frontal angreift, agieren die Grünen und ihr Regierungsrat Isaac Reber vorsichtiger. In der zu Ende gehenden Legislaturperiode hat sich dies bei der wohl wegweisendsten Abstimmungsvorlage gezeigt: Während die SP das Finanzhaushaltsgesetz frontal bekämpfte und an der Urne verlor, stimmten die Grünen im Landrat der neuen Finanzordnung mehrheitlich zu, während die Parteibasis vor dem Urnengang Stimmfreigabe beschloss.

Reber und Schweizer treten an

Schon heute ist klar, dass die mutmassliche SP-Regierungsratskandidatin Kathrin Schweizer und der grüne Regierungsrat Isaac Reber den Wahlkampf getrennt bestreiten. Reber stellte letzte Woche klar: «Regierungsratswahlen sind Persönlichkeitswahlen, ich trete deshalb alleine an.» Sein Parteipräsident Bálint Csontos sah dies etwas differenzierter: Wichtig sei, sich auf eine mögliche Zusammenarbeit nach der Wahl einzustellen, was im Wahlkampf abgebildet werde. Und immerhin: «Ich würde mich freuen, wenn die SP wieder in die Regierung zurückkehrte.»

Dass die grünen Wählerinnen und Wähler der SP kritisch gegenüberstehen, hat sich bei den vergangenen Landratswahlen manifestiert: So haben sich die Panaschierstimmen der Grünen für die SP von 2011 bis 2015 fast halbiert. 2011 profitierte die SP von 4099 grünen Panaschierstimmen (4,2 Prozent), 2015 nur noch von 2379 (2,3 Prozent).

SP übt fortlaufend Kritik

In der laufenden Legislaturperiode profilieren sich die Grünen vor allem mit ihren Kernthemen: Umweltschutz, Energie, Öffentlicher Verkehr. Finanzpolitisch agieren sie vorsichtig. Finanzielle Forderungen stellten die Grünen zwar auch, allerdings zurückhaltender als die SP. Die Sozialdemokraten luden Anfang Jahr sogar zu einer Pressekonferenz ein, um dort mehr Steuergelder für die Infrastruktur, für die Prämienverbilligung, für die Bildung, für die Kultur, für den Öffentlichen Verkehr und für die Anstellungsbedingungen des Staatspersonals zu fordern – ohne allerdings die Finanzierungsmöglichkeiten all dieser Anliegen aufzuzeigen.

Entsprechend forsch kritisieren SP-Exponenten den Kurs der Grünen. Schon im letzten Wahlkampf musste sich Regierungsrat Reber vorwerfen lassen, er sei ein «oberbürgerlicher Sparpolitiker». «Ein Glück, dass die SP kein Bündnis mit Isaac Reber eingegangen ist», hatte SP-Nationalrat Eric Nussbaumer nach dem Zwist zwischen Reber und der nachmaligen grünen Nationalrätin Sibel Arslan kommentiert. Später warf Juso-Co-Präsident Joël Bühler den Grünen vor, «Politik auf Kosten der SP» zu machen: «Aus wahltaktischen Gründen scheint die Liaison von Grün und Neoliberal nicht geschickt», kommentierte Bühler das Engagement von Reber und Fraktionspräsident Klaus Kirchmayr zugunsten der Unternehmenssteuerreform III.

Ob sich Sozialdemokraten und Grüne im Wahljahr 2019 konstruktiver begegnen, ist offen. Der getrennte Wahlkampf von SP und Grünen um einen Regierungssitz wird nicht allein zu Kontroversen Anlass geben. Eine Gelegenheit dürfte sich bei den nationalen Wahlen im Herbst 2019 eröffnen, wenn Maya Graf (Grüne) und Eric Nussbaumer (SP) sich um den einzigen Baselbieter Ständeratssitz balgen. Dabei ist nicht davon auszugehen, dass sie sich schonen, denn im ersten Wahlgang geht es darum, wer von beiden in einem allfälligen zweiten Wahlgang gegen einen bürgerlichen Kandidaten antreten kann. Einen Vorgeschmack dazu gab es am 1. Mai, als Graf und Nussbaumer auf dem Podium wetteiferten, wer besser für Frauenanliegen wirbt: «Altersarmut ist weiblich», rief Graf ins Publikum; bürgerliche Heuchelei beim Lohnbetrug an Frauen sei zu beenden, manifestierte Nussbaumer. (Basler Zeitung)