Marie-Theres Beeler wird Ott-Nachfolgerin

Landrätin Marie-Theres Beeler wird neues Mitglied des Stadtrats von Liestal. Die Grüne machte das Rennen im zweiten Wahlgang mit 1708 Stimmen. Auf Beelers Gegenkandidatin Karin Jeitziner von der FDP entfielen 1084 Stimmen. Vereinzelte erhielten 34 Stimmen. Ungültige und leere Stimmen wurden 91 gezählt. Die Wahlbeteiligung betrug 33 Prozent.

Die 1959 geborene Marie-Theres Beeler übernimmt im Stadtrat den mit dem Rücktritt des grünen Stadtpräsidenten Lukas Ott frei gewordenen Sitz. Die fünfköpfige Regierung des Baselbieter Kantonshauptorts setzt sich damit weiterhin aus je einem grünen, freisinnigen und parteilosen Mitglied sowie zwei Vertretenden der SP zusammen.

Von der Konkurrenz distanziert

Im ersten Wahlgang Ende November hatte Beeler, die für die Grünen seit 2009 im Baselbieter Landrat sitzt, die Konkurrenz zwar distanziert, das absolute Mehr aber um 57 Stimmen verpasst. Der dritte Kandidat, Markus Rudin von der SVP, trat zum zweiten Wahlgang nicht mehr an.

Lukas Ott hatte den Stadtrat wie auch alle anderen politischen Ämter per Ende November 2017 verlassen. Er trat am 1. Dezember in Basel-Stadt seine neue Stelle als Kantonsentwickler an. Das Liestaler Stadtpräsidium wird am 4. März gewählt. (dou/sda)