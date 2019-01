Mehrere Tausend Franken erbeutet

Ein 66-Jähriger war am Freitagmorgen um 09.45 Uhr zu Fuss von der Tramhaltestelle «Schützenhaus» auf der Schützenstrasse in Richtung Apfhalterstrasse in Muttenz unterwegs.

Als er bei der Unterführung war, wurde er von unbekannten Personen festgehalten. Im selben Moment kamen zwei Männer auf ihn zu, und entrissen ihm eine Stofftasche mit mehreren tausend Franken Bargeld. Anschliessend flüchtete die unbekannte Täterschaft durch die St. Jakobstrasse in Richtung Rennbahnkreuzung.

Gesucht werden drei Jugendliche im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Alle drei trugen eine blaue Jeans und dunkle Turnschuhe. Einer von ihnen hatte eine schwarze Lederjacke an. Einer der Jugendlichen sprach Schweizerdeutsch, die anderen zwei türkisch. (cj)