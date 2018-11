Mickrige Geschenke

Noch 34 Tage bis Weihnachten. Aus Sicht all jener, die regelmässig mit der Eisenbahn unterwegs sind, zählt zusätzlich noch eine andere Zeitrechnung, und da gilt: noch 19 Tage bis zur Bescherung! Denn in der Nacht auf den 9. Dezember ist Fahrplanwechsel. Dann wird in der Regel das Angebot ausgebaut.

Das sind beides schöne Traditionen. Sowohl Weihnachten als auch der Ausbau des Fahrplans. Und sie gehorchen beide ähnlichen Mustern. Weihnachten bedeutet viel Stress, dünne Nerven und am Schluss einige enttäuschte Gesichter, wenn die Geschenke nicht ankommen.

Fahrplanwechsel bedeutet Ankündigung der Änderungen ein paar Wochen im Voraus, viele Geschenke für Bahnbenutzer entlang der Ost-West-Achse und einige lange Gesichter in der Region Nordwestschweiz, weil die Geschenke etwas gar bescheiden sind.

Die Nachrichtenagentur SDA setzt in der Mitteilung zum gestern verkündigten Fahrplanwechsel den vielsagenden Zwischentitel «Ostschweiz und Zürich profitieren». Dorthin gehen also wie alleweil die grossen Geschenke. Zum Beispiel dieses: «Ab dem Fahrplanwechsel verkehren während der Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend von Montag bis Freitag zwischen St. Gallen und Zürich neu bis zu vier Fernverkehrszüge pro Stunde und Richtung.»

Da kommen die beiden neuen, frühen Direktverbindungen von Basel über Luzern durch den Gotthard-Basistunnel nach Locarno schon etwas arg mickrig daher.

Neue Züge für Zürcher, Plumpsklos für die Basler

Da heisst es vonseiten der SBB stolz, auf der Ost-West-Achse seien ab 9. Dezember die neuen Dosto-Züge im Einsatz. Das sind jene Doppelstock-Züge, die zum Teil schon seit Wochen ungenutzt rumstehen – und die so für Sprayer dankbare Malflächen darstellen, während zwischen Basel und Zürich teilweise uraltes Rollmaterial mit Plumpsklos und Klappfenstern zum Einsatz kommt. Die Pressestelle der SBB teilt zwar mit, dass die IR-Linien 13 und 37 (beide bis Basel) die ersten Interregio-Linien seien, die ebenfalls die neuen Dosto erhalten. Gleichzeitig heisst es: «Das alte Rollmaterial (EWIV, Bpm 51) wird sukzessive durch neue Züge ersetzt. Ein genaues Datum, wo nur noch neue Züge verkehren, können wir heute noch nicht nennen.»

In 34 Tagen ist Weihnachten. Was ich mir unter den Baum wünsche, gehört nicht hierher. Worauf ich beim Fahrplanwechsel 2019 hoffe, sage ich aber gerne: nicht bloss Brosamen für die Region Basel. (Und bitte, bitte liebe SBB, lassen Sie den Flughafenzug nicht gefühlte zehn Mal im Grossraum Zürich halten, bevor er endlich Kloten erreicht … ) (Basler Zeitung)