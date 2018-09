Muttenz lehnt Einwohnerrat ab

Eine Mehrheit der Muttenzer will politische Entscheide nicht an ein Gemeindeparlament delegieren. 62 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben gestern an einer Urnenabstimmung die Einführung eines Einwohnerrats klar abgelehnt: 2596 Personen sagten Nein, 1624 sagten Ja. Die Stimmbeteiligung lag bei 37 Prozent. Das Resultat bestätigt, was sich an der Gemeindeversammlung vom 20. März 2018 abgezeichnet hatte: Damals war ein Einwohnerrat mit 171 zu 109 Stimmen abgelehnt worden.

Peter Hartmann, Co-Präsident der Grünen Muttenz, feierte gestern einen Sieg auf der ganzen Linie. Die Grünen, die bei den letzten Gemeinderatswahlen einen Wähleranteil von acht Prozent verbuchten, hatten sich als einzige Partei gegen die Einführung eines Einwohnerrats ausgesprochen und mitgeholfen, das Komitee «Pro Gmeiniversammlig» zu gründen. 80 Personen hatten das Komitee unterstützt, unter anderen der frühere Gemeindeverwalter Urs Girod. Das Abstimmungsresultat sei auch ein Zeichen von einem allgemeinen Misstrauen gegenüber den Politikern, sagte Hartmann.

Offenbar vertrete in Muttenz eine Mehrheit die Ansicht, nicht nur Politiker, sondern auch Normalbürger seien in der Lage, politische Geschäfte zu beurteilen und zu entscheiden. Dazu komme, dass viele Leute gar nicht Mitglied einer Partei sein. «Die Stimme der Parteilosen ist an der Gemeindeversammlung besser vertreten.» Für eine kleine Partei wie die Grünen bestehe die Gefahr, dass sie in einem Einwohnerrat zerrieben werde, fährt Hartmann fort. «An einer Gemeindeversammlung ist es für uns einfacher, mit guten Argumenten zu überzeugen.» Eine Rolle gespielt haben könnte auch, so Hartmann, dass einige Ur-Muttenzer und regelmässige Besucher der Gemeindeversammlung Angst gehabt hätten, mit einem Parlament an Macht zu verlieren und von Auswärtigen überstimmt zu werden.

«Zeichen der Zeit nicht erkannt»

Von einer «deutlichen Abfuhr» spricht Thomas Schaub, Präsident des Komitees Pro Einwohnerrat Muttenz. «Wir sind enttäuscht, dass der Souverän die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat.» Die in Muttenz anstehenden Aufgaben müssten dringend durch einen professionell handelnden Einwohnerrat gelenkt und bestimmt werden, sagt Schaub, der auch Präsident der CVP-Ortspartei ist. «Eine partikular handelnde Gemeindeversammlung ist weiterhin nicht in der Lage, vorausschaubar und langfristig zu planen.»

Es werde an der Gemeindeversammlung leider oft bei Zufallsentscheiden bleiben, erklärte Schaub. Als Beispiel nennt er eine Abstimmung über die Privatisierung der Tagesheime Sonnenmatt und Unterwart. Dank einer starken Mobilisierung sei die Vorlage im Oktober 2017 abgelehnt worden. «Im Einwohnerrat wäre dieser Entscheid sehr wahrscheinlich anders herausgekommen», betonte Schaub.

Er gibt sich aber auch selbstkritisch. Dass die fünf Parteien CVP, EVP, SVP, FDP und SP es mit dem gemeinsamen Komitee nicht geschafft haben, die Abstimmung zu gewinnen, stimme ihn nachdenklich. «Wir müssen über die Bücher.» Die Angst der Gegner, Muttenz könnte bei der Einführung des Einwohnerrates von einer politischen Elite bestimmt werden, ist für Schaub unbegründet.

«Wir sind doch alle Normalsterbliche. Wir machen hier in Muttenz keine Haifischbecken-Politik, wie es etwa im Landrat in Liestal vorkommt.» Auch die vom Gemeinderat angekündigten Mehrkosten von 140 000 Franken hätten beim Entscheid eine Rolle gespielt, meint Schaub. Das Komitee erwarte von den Befürwortern, dass sie sich in den Gemeindeversammlungen «konstruktiv, fair und vorausschauend verhalten», fordert Schaub. «Sie sollen nicht nur ihre eigenen Interessen verfolgen, sondern die für Muttenz anstehenden Probleme im Fokus behalten.»

Zum sechsten Mal dagegen

Wie brisant das Thema ist, zeigt die Stimmrechtsbeschwerde von Mitgliedern des Komitees Pro Einwohnerrat. In der Beschwerde wurde verlangt, die Abstimmung zu verschieben, weil in der Abstimmungsbroschüre die Gegenargumente unfair überbetont worden seien. Die Broschüre sei unvollständig und irreführend; die Wortmeldungen an der Gemeindeversammlung vom März seien verfälscht und einseitig zuungunsten der Pro-Seite wiedergegeben worden. Erst als der Regierungsrat am 18. September die Beschwerde ablehnte, war klar, dass die Abstimmung am 23. September durchgeführt werden kann.

Übrigens hat Muttenz gestern zum sechsten Mal Nein gesagt zum Einwohnerrat: 1974, 1978 und – wie erwähnt – 2018 an einer Gemeindeversammlung, 1998 und 2006 an der Urne. 1998 lag der Ja-Stimmen-Anteil bei 36 Prozent, 2006 bei 32 Prozent.

(Basler Zeitung)