Nicht-Polizist hatte keinen Vorteil mit Dienstausweis

Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat zwei Strafverfahren gegen Mitarbeitende der Kantonspolizei eingestellt. Ausgelöst wurden die Verfahren im August 2017 von der Polizeileitung gegen einen Zivilangestellten der Polizei sowie gegen dessen Vorgesetzten. Es ging um Urkundenfälschung und Begünstigung.

Ein ziviler Mitarbeiter der Polizei hatte einen Dienstausweis der Polizei erstellt, um mit diesem möglicherweise von Vergünstigungen in Sportgeschäften und Fitnesszentren zu profitieren, welche nur Polizisten zustehen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist dabei jedoch kein Straftatbestand erfüllt. Es hätten keine Vergünstigungen festgestellt werden können, die ausschliesslich Mitarbeitenden der Polizei in der Funktion einer Polizistin oder eines Polizisten gewährt werden, heisst es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Die Vergünstigungen stünden allen Mitarbeitenden der Polizei unabhängig von deren Funktion gleichermassen offen oder seien an die Mitgliedschaft in einem Verein geknüpft. Der Beschuldigte hätte sich somit durch das Vorweisen des Ausweises gar keinen Vorteil verschaffen können. Hinzu komme, dass auch die kurze Besitzdauer des Dienstausweises einen allfälligen Missbrauch praktisch ausschloss. Das Strafverfahren wurde daher eingestellt.

Keine Begünstigung

Ebenfalls eingestellt wurde das Verfahren gegen dessen Vorgesetzten. Dieser hatte den entsprechenden Dienstausweis zehn Tage nach dessen Erstellung einziehen lassen und ihn der Vernichtung zugeführt habe, ohne eine Strafanzeige einzureichen. Es stellte sich daher die Frage, ob hier möglicherweise deliktische Handlungen eine Urkundenfälschung oder eine Begünstigung vorliegt. Die Ermittler kamen jedoch nun zum Schluss, dass dem nicht so ist. Der Vorgesetzte habe mit seinem Mitarbeiter ein Führungsgespräch führte, nachdem er Kenntnis vom Vorfall erlangt hatte. Im Rahmen dieses Gespräches hegte der Vorgesetzte keinerlei Zweifel an den Angaben des Zivilangestellten, wonach dieser den Dienstausweis ohne widerrechtliche Absichten erstellt hatte. Der Vorgesetzte hegte auch deswegen keine Zweifel an diesen Angaben, weil er selbst keinerlei Kenntnis von angeblichen Vergünstigungen hatte, welche ausschliesslich Mitarbeitenden der Polizei in der Funktion einer Polizistin oder eines Polizisten gewährt werden. Beide Einstellungsverfügungen sind inzwischen rechtskräftig. (amu)