Nun darf wieder Feuer gemacht werden

Die Waldbrand-Gefahrenstufe ist in den beiden Kantonen von «gross» auf «erheblich» zurückgestuft worden, wie es in Mitteilungen vom Dienstag heisst. Die Lage habe sich «etwas entschärft». Weiterhin sei beim Feuermachen indes «grösste Vorsicht» geboten. Ein bedingtes Feuerverbot gilt im Wald, in Waldesnähe und im Freien, wie es weiter heisst. Feuer sind nur auf fest eingerichteten Feuerstellen erlaubt. Vor dem Verlassen solle das Feuer vollständig gelöscht werden.

Die Böden seien - wenn überhaupt - nur oberflächlich befeuchtet. Für tief wurzelnde Bäume und das Grundwasser sei noch keine Entspannung eingetreten. Zudem könne das bereits gefallene Laub schnell wieder austrocknen.

Aufgehoben werden derweil die Badeverbote für Birs und Wiese. Zwar ist gemäss Mitteilung der Wasserstand noch sehr tief; die Fische hätten aber die tieferen Gewässerbereiche wieder verlassen können. Zudem seien die Wassertemperaturen gesunken.

Auch Aargau und Solothurn heben Feuerverbot auf

Auch der Kanton Aargau hat das Feuerverbot im Wald und Waldrändern aufgehoben. Gemäss Kantonsbehörden entspannte sich die Lage. Trotzdem bestehe in Teilen des Kantons eine erhebliche Waldbrandgefahr, teilte Kantonale Führungsstab (KFS) am Dienstag mit. Gebietsweise seien nur geringe Niederschlagsmengen gemessen worden.

Die Behörden rufen die Bevölkerung dazu auf, keine brennenden Raucherwaren und Zündhölzer wegzuwerfen sowie im Wald nur in festen Einrichtungen zu feuern. Vor dem Verlassen einer Feuerstelle solle das Feuer gelöscht werden.

Im Kanton Solothurn gilt noch immer Stufe 3, was erhebliche Waldbrandgefahr bedeutet. Dennoch hat heute auch Solothurn das Feuerverbot im Freien aufgehoben.

Die Kantonspolizei ruft die Bevölkerung auf, mit gebotener Vorsicht Feuer zu entfachen. Sie rät, dass man sich über die lokale Gefahrensituation informiert, bevor man im Freien ein Feuer macht. Bei starken oder böigen Winden soll auf ein Feuer im Freien unbedingt verzichtet werden. (amu/sda)