Oberwil veröffentlicht erste Pläne für die neue Gemeindeverwaltung

Oberwil hat die Pläne für die zukünftige Gemeindeverwaltung veröffentlicht. Derzeit seien die Büros der Gemeindeverwaltung Oberwil noch dezentral auf sechs Standorte verteilt, teilt der Gemeinderat mit. Dies verunmögliche eine effiziente Organisation und sei zudem nicht besonders kundenfreundlich.

Die bestehenden Verwaltungsliegenschaften würden ausserdem aufgrund ihres Alters hohe Investitions-, Unterhalts- und Sanierungskosten verursachen: Bei einigen Gebäuden dränge sich kurz- bis mittelfristig eine Gesamtsanierung auf. Einzelne Liegenschaften würden zudem vergleichsweise viel Energie verbrauchen, was den Ansprüchen einer Energiestadt zuwiderlaufe.

Architekturwettbewerb

Aus diesen Gründen hat der Gemeinderat von Oberwil beschlossen, die Schritte für einen Neubau der Gemeindeverwaltung einzuleiten. Nach der Zustimmung der Gemeindeversammlung zum Planungskredit Mitte Dezember 2017 wurden zwölf Teams zu einem Architekturwettbewerb eingeladen. Aus diesem Wettbewerb ist das Büro BGM Architekten GmbH Basel als Sieger hervorgegangen. Im Frühling 2019 soll der Gemeindeversammlung ein entsprechender Kreditantrag vorgelegt werden, steht weiter in der Mitteilung.

Siegerprojekt der BGM Architekten

Das Projekt der BGM Architekten zeichne sich durch eine äusserst tiefe und umfassende Analyse sowohl der Entwicklungsgeschichte von Oberwil als auch der Entwicklung der engsten Umgebung der Gemeindeverwaltung aus. Der neue geschaffene Gemeindeplatz solle zugleich als Begegnungszone dienen und die offene Gemeindeverwaltung habe zum Ziel, transparent und bürgernah zu sein.

Öffentliche Ausstellung zum Wettbewerb

Die Ausstellung im Pavillon an der Talstrasse 65 in Oberwil zeigt alle Arbeiten der zwölf Architekturteams, die am Wettbewerb teilgenommen haben. Im Rahmen von Führungen präsentieren Jurymitglieder jeweils die vier besten Arbeiten des Architekturwettbewerbs im Detail. Die Ausstellung kann ohne Voranmeldung zu folgenden Zeiten besucht werden: Freitag, 17. August, 18 Uhr und Samstag, 18. August, 10 Uhr sowie in der darauf folgenden Woche am Freitag, 24. August, 18 Uhr und am Samstag, 25. August, 10 Uhr. (ens)