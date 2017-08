Paul Hofer ist neuer FDP-Präsident

Die Wahl von Paul Hofer erfolgte laut Angaben eines Parteivertreters per Akklamation. Der 1947 geborene Hofer sitzt seit 2014 im Baselbieter Kantonsparlament und vertritt die FDP in der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission sowie in der Justiz- und Sicherheitskommission. Er ist Chef eines Start-up-Unternehmens. Zudem war er früher Parteisekretär der baselstädtischen Freisinnigen.

Hofer tritt die Nachfolge von Christine Frey an. Diese hatte ihren Rücktritt im März angekündigt und mit wachsendem beruflichem Engagement in ihrem eigenen Unternehmen begründet. Frey führte die Partei seit 2012 als gewählte Präsidentin; ein Jahr zuvor hatte sie das Präsidium interimistisch übernommen. (amu/sda)