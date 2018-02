Polizei schnappt betrunkenen Einbrecher

Der 27-Jährige war in ein Kioskgeschäft beim Bahnhof eingebrochen und konnte noch vor Ort angehalten werden. Er hatte zehn Packungen Zigaretten und mehrere Büchsen Bier bei sich und auch bereits Alkohol intus. Ein Atemtest zeigte 1,02 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft an - das entspricht 2,04 Promille nach alter Messung.

In Muttenz wurde die Polizei alarmiert, weil ein Mann in ein Reisebüro an der Hauptstrasse eingestiegen war. Polizisten umstellten das Gebäude und konnten den 53-jährigen Eindringling anhalten. Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen beide mutmasslichen Einbrecher wurden Strafverfahren eröffnet. (sda)