Rasantes Rückwärtsfahren endet in Kandelaber

Eine 88-jährige Autofahrerin hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem Selbstunfall in Muttenz leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, wie die Baselbieter Polizei mitteilte.

Das Auto hatte kurz nach 16 Uhr beim Rückwärtsfahren aus einem Parkplatz aus bisher unklaren Gründen plötzlich rasant beschleunigt, wie in der Mitteilung steht. Das Fahrzeug fuhr vom Postparkplatz über die Hauptstrasse und kollidierte mit einem Kandelaber. Durch den heftigen Aufprall wurde es zurückgeschleudert.

Die Fahrerin wurde ärztlich betreut. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Die Polizei sucht Zeugen. (ens)