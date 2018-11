Raubüberfall auf Tankstellenshop

Bei einem Überfall auf einen Tankstellenshop in Liestal hat ein bewaffneter und maskierter Räuber ein grössere Menge Bargeld erbeutet. Nach der Tat machte er sich aus dem Staub: eine sofortige Fahndung verlief erfolglos.

Der Räuber habe den Shop an der Gasstrasse kurz vor 20.30 Uhr betreten und im Kassenbereich die Angestellte mit Waffe bedroht, teilte die Baselbieter Polizei am Dienstag mit. Mit seiner Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. Für Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen, hat die Polizei eine Belohnung von 5000 Franken ausgesetzt.

Der mutmassliche Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 1.80m gross und hat eine sehr schlanke Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Bomberjacke mit einer dunkelblauen Wollmütze und einen blauen Rucksack. Sein Gesicht maskierte er mit einem violetten Tuch. (cj/sda)