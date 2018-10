Reinach stoppt «Alibi-Ausschreibung»

Eine Ausschreibung, bei der der Gewinner von vornherein feststeht, und die von einem Mann organisiert wird, der Mitbesitzer des einzig möglichen Bewerbers ist, scheint offensichtlich fragwürdig zu sein. Doch noch letzte Woche verteidigte Doris Vögeli, BDP-Gemeinderätin in Reinach, diese von der BaZ beschriebene «Alibi-Ausschreibung» zum Kabelnetz vor dem lokalen Parlament, dem Einwohnerrat. Gestern nun brach der Gemeinderat das Vergabeverfahren ab. Im Gespräch mit der BaZ gibt sich Gemeinderätin Vögeli nun auch selbstkritisch.

Rückblende: 8500 Haushalte in der 19'000 Einwohner grossen Gemeinde Reinach sind am kommunalen Kabelnetz angeschlossen. Volk und Einwohnerrat haben beschlossen, die Verträge mit der InterGGA zu kündigen, die zurzeit das Kabelnetz bespielt, und einen neuen Provider zu suchen. Die BaZ machte am 22. September publik, dass Christian Pestalozzi, der als Gemeinderat in Oberwil Mitbesitzer der InterGGA ist, die Ausschreibung für Reinach organisiert, und somit also offensichtlich nicht neutral ist. Zudem: Die zwingenden Kriterien etwa im Pay-TV-Bereich (mindestens vier Erotik-Sender) hätten alle Bewerber ausgeschlossen ausser die InterGGA.

Vögeli behauptete, der Einwohnerrat habe die Kriterien so eng gezogen (was falsch ist) und sagte später, dass die Kriterien (vier Pornosender) nicht zwingend seien (was auch falsch ist). Und nun sagt sie: «In der jetzigen Situation wären wir zu keinem positiven Ergebnis gekommen. Der Gemeinderat hat darum entschieden, dass wir die Submission abbrechen und zurück auf Feld eins gehen.»

Sowohl der Einwohnerrat als auch der Gemeinderat wollten einen Wettbewerb unter den Anbietern zulassen, mit der jetzigen Ausschreibung wäre dieser Wettbewerb jedoch nicht möglich gewesen, findet nun auch Vögeli. Verantwortlich sei aber noch immer das Parlament: «Unserer Ansicht nach war der Auftrag durch den Einwohnerrat zu eng formuliert, weshalb wir nun dem Einwohnerrat einen neuen Antrag vorlegen wollen, der die Rahmenbedingungen weiter fasst, damit auch der Markt spielen kann», sagt die Gemeinderätin.

«Nicht die geschickteste Wahl»

Vögeli meint, die Ausschreibung hätte juristisch standgehalten (ein Bewerber hat Klage eingereicht) und der Gemeinderat hätte die Ausschreibung «durchboxen» können. «Doch dies hätte keinen Sinn gemacht, weil damit unnötig Energien und Ressourcen gebunden worden und ein richtiger Wettbewerb nicht möglich gewesen wäre», sagt Vögeli. Mit dem Abbruch ist auch die Klage vom Tisch.

Die aktuellen Verträge mit der InterGGA werden jedoch wie vorgesehen auf Ende Jahr ordentlich gekündigt. Die Verträge laufen per Ende 2020 aus, weshalb Reinach noch genügend Zeit für die Providersuche hat. Dennoch möchte Vögeli möglichst bald mit einer neuen Vorlage in den Einwohnerrat – Ziel ist Januar. Vögeli, die erst seit neun Monaten Gemeinderätin ist, gibt sich auch selbstkritisch: «Vielleicht war die Ausschreibung etwas übereilt erfolgt und vielleicht habe ich mich durch den engen Zeitplan etwas treiben lassen. Ich werde mich sicher auch in anderen Gemeinden umsehen, die kürzlich ihre Provider ausgeschrieben haben, etwa in Muttenz.»

Während der Gemeinderat in seiner offiziellen Mitteilung die Befangenheitsvorwürfe der BaZ gegen den externen Beschaffungsorganisator Christian Pestalozzi zurückweist, stellt die zuständige Gemeinderätin Vögeli klar: «Herr Pestalozzi wird uns bei der künftigen Ausschreibung nicht mehr begleiten.» Hätte der Gemeinderat von dessen Rolle in Oberwil gewusst, dann wäre das Mandat wohl an jemand anderes gegangen. Vögeli folgert: «Im Nachhinein kann man sagen, dass er nicht die geschickteste Wahl war.»

