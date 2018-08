Rollerfahrerin bei Kollision mit Auto verletzt

Der 27-jährige Autolenker war am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr hinter einem anderen Personenwagen auf der Hauptstrasse in Richtung Lampenberg Dorf unterwegs, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Beim Abbiegen nach links in den Grendelweg übersah er die entgegenkommende Rollerfahrerin. Die Rollerfahrerin kollidierte frontal mit dem abbiegenden Auto.

Die 16-jährige Rollerfahrerin wurde beim Unfall verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden, steht in der Mitteilung. (ens/sda)