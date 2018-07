Schaum treibt auf der Birs

Die Birs bot gestern morgen einen befremdlichen Anblick.Von Laufen bis Grellingen trieben Schaumflocken auf dem Wasser. Bereits um 5.30 Uhr morgen ging eine Meldung bei Dörte Carstens vom Gewässerschutzpiketts ein. Sie machte sich umgehend auf den Weg, das Gewässer zu kontrollieren. «Die letzten Schaumflocken waren in Grellingen zu sehen gewesen», sagt sie auf Anfrage.

Wer oder was den Schaum verursacht hat, weiss man noch nicht. «Es könnte zum Beispiel sein, dass jemand unsachgemäss sein Aute gewaschen hat und das Seifenwasser durch einen Abwasserschacht in den Fluss gelangte», sagt Dörte Carstens. «Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass jemand so früh sein Auto wäscht», fügt sie hinzu. Natürlicher Schaum, wie er durch Algen im Fluss entstehe, sei es aber nicht. Der würde nämlich nicht nach Waschmittel riechen. Der Schaum wird nun weiter untersucht. «Die Analyse im Labor dauert um die zwei bis drei Tage», so Carstens.

Im Einsatz standen laut Medienitteilung der Sicherheitsdirektion Basel-Landschaft unter anderem die Stützpunktfeuerwehr Laufental, die Ölwehr Basel- Landschaft, die Polizei Basel-Landschaft, Mitarbeitende des Gewässerschutzpiketts, des Amts für Umweltschutz und Energie des Kantons Basel-Landschaft sowie der kantonale Fischereiaufseher. Die Mitteilung, wonach der Kantonale Krisenstab Basel-Landschaft ein Wasserentnahmeverbot verfügt habe, wurde am späteren Nachmittag zurückgezogen. (Basler Zeitung)