Schlag gegen Drogenhändler gelungen

In den vergangenen Tagen kam es nach Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Basellands zu verschiedenen Festnahmen wegen des Verdachts auf qualifizierten Drogenhandel. Es wurden je zwei Männer in den Kantonen Basel-Land sowie Basel-Stadt verhaftet. Eine weitere Person wurde auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft an einem Flughafen in Spanien verhaftet. Er befindet sich in Auslieferungshaft. Bei den Festgenommenen handelt es sich um fünf Männer aus der Türkei, Italien und der Schweiz im Alter zwischen 29 und 32 Jahren, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.

Den Verhaftungen seien monatelange Ermittlungen vorausgegangen, heisst es in der Mitteilung. Den Männern werde unter anderem vorgeworfen, seit Längerem mit Drogen gehandelt zu haben. Dabei sei es vor allem um Marihuana und Heroin gegangen. Im Rahmen der Aktion wurde Bargeld in Höhe von mehreren tausend Franken sowie Drogen sichergestellt. Weitere Angaben wollen die Behörden zum Fall wegen des laufenden Verfahrens derzeit nicht machen. (amu)