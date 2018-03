Gemäss Landratsvorlage soll die Einführung der Schulsozialarbeit auf Primarstufe für die Gemeinden als Schulträger freiwillig sein. Vorgesehen ist im Weiteren eine Änderung beim Schulsozialdienst auf der Sekundarstufe. Der Kanton soll diese Aufgabe künftig an die Gemeinden übertragen dürfen.

Die Gemeinden wiederum sollen die Primar-Schulsozialarbeit an den Kanton delegieren dürfen, was zu kleine Pensen verhindern soll. Zudem sollen Kanton und Gemeinden diese Aufgabe auch an private Organisationen auslagern dürfen.

Gemeinden sollen ausserdem ihre Schulsozialdienste auf andere Gemeinden übertragen dürfen. Einen definitiven Entscheid fällt der Landrat nach der zweiten Lesung. (rvr/sda)