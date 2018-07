Selbstunfall in Liestal

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 20-jähriger Personenwagenlenker in der Oeslistrasse, von der Oberi Burghalden kommend, Richtung Weideliweg / Liestal. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Fahrzeuglenker an den rechten Fahrbahnrand, überfuhr die erhöhte Fahrbahnbegrenzung und kollidierte folglich mit einem Baum im steil abfallenden Strassenbord. Zur Sicherung des Fahrzeuges sowie der Unfallstelle musste die Feuerwehr zugezogen werden. Beim Unfall zog sich der Personenwagenlenker Verletzungen zu und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.