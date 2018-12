Selbstunfall unter Alkoholeinfluss

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 26-jährige Fahrzeuglenker auf der Autobahn A2 in Richtung Bern/Luzern. Bei Diegten BL verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug. Dabei fuhr er mit der linken Fahrzeugseite auf den Mittelgrünstreifen und touchierte die Leitplanke. In der Folge geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam schliesslich auf der rechten Fahrbahn zum Stillstand. Der Lenker sowie seine Beifahrerin wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Das stark beschädigte Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Ein beim Lenker durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,48 mg/l. Der Lenker wird nun an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt. (cj)