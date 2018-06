Sicherheit um jeden Preis?

Zum Thema Strassensicherheit hat die BaZ schon diverse Artikel veröffentlicht. Man könnte auch sagen: Dabei geht es um übermotiviertes Handeln der Verwaltung.

Es gab eine Zeit, da wurde Grundbesitzern Land weggenommen, um die Strassen zu verbreitern, heute werden diese wieder zurückgebaut. Man versucht alles, mit glücklicheren oder meist fragwürdigeren Massnahmen, den Verkehr einzudämmen, zu kanalisieren oder zu verhindern, meist unter dem Deckmantel Sicherheit.

Für mich ist Sicherheit, wenn ich hindernisfrei von A nach B komme, egal ob mit dem Auto, Töff, Velo oder zu Fuss. Unnötige Stelen, Tafeln, Pfosten, Pseudokreisel, Verengungen und vor allem Absätze jeglicher Art müssten von mir aus bekämpft, verhindert oder sogar zurückgebaut werden. Diese Absätze bringen rein gar nichts – ausser dass sie die Velofahrer, Rollatorbenützer und Fussgänger, die sich den Fuss «vertrampen», ärgern und schikanieren.

Rüpelhafte Mitmenschen

Finden Sie dies extrem? Ich nicht, wir haben Tempolimiten von der Autobahn 120 km/h bis zur Spielstrasse 20 km/h und die sollten doch eigentlich genügen bei vernünftigen Mitmenschen jeglicher Art. All die aufgezählten Hindernisse nützen nichts bei rüpelhaftem Benehmen von Mitmenschen. Dazu zähle ich nicht nur die mit Motor oder Batterie betriebenen Fahrzeuge, sondern auch die mit Kopfhörer gesteuerten Fussgänger, die blindlings auf die Strasse laufen.

Die Gemeinde Reinach wurde kürzlich bei den Kleinstädten auf den zweiten Platz für ihre Velowege gesetzt, dies verdankt sie hauptsächlich den Durchgangsradwegen von Münchenstein nach Aesch der Birs, dem Tram und dem Bruderholz entlang. Leider hat es auch dort Schwellen, die nicht nötig sind, vor allem eingangs Langrüttiweg.

Sehr aktive Verwaltung

Für die Troittoirabschlüsse im Zentrum aus den Nebenstrassen erhalten sie von mir einen Kaktus. Es darf nicht sein, dass ich bei der Strassenüberquerung bei der Tramhaltestelle Landererstrasse sieben Randabsätze als Hindernis habe. Solche Beispiele gibt es jede Menge, und die stören den Automobilisten natürlich nicht. Stören könnte jedoch die geplante Verengung Hinterlindenweg/Brunngasse. Laut Kantonspolizei ereignete sich dort in den letzten fünf Jahren kein einziger Verkehrsunfall.

Was kostet uns dieser Sicherheitswahn? Ich frage mich, was darf unsere Verwaltung alles noch, vom Gemeinderat abgesegnet, in Auftrag geben, bis sich Widerstand aus der Bevölkerung bildet?

Beat Böhlen, Reinach, ist parteilos. (Basler Zeitung)