So fährt man ab 9. Dezember

Der kommende Fahrplanwechsel vom 9. Dezember wirkt sich auch auf die Region aus. Die Direktverbindungen zwischen Basel und Locarno, die um 7.04 Uhr und 8.04 Uhr in Basel abfahren, verkehren neu täglich. Die neuen Züge FV-Dosto sollen ausserdem mehr Komfort für Pendler zwischen Basel und Chur sowie auf gewissen Fahrten auch zwischen Basel und Zürich bieten.

Neben zahlreichen kleineren Anpassungen erfährt im Baselbiet vor allem die Bahnline S9 zwischen Sissach und Olten eine starke Veränderung. Zwischen dem 1. April und dem 25. Oktober 2019 werden die Abfahrtszeiten von Montag bis Freitag um eine halbe Stunde verschoben.

Auf den Buslinien 70/71 zwischen Liestal und Reigoldswil wurden nach Vorstössen im Landrat und einer Petition der SP im laufenden Fahrplan bereits Änderungen vorgenommen. Mit dem Fahrplanwechsel wird zudem der Spätbetrieb angepasst, um ein grösseres zeitliches Fenster abzudecken.

Die Pendler und insbesondere Schüler auf der Buslinie 61 zwischen Oberwil und Allschwil können aufatmen. Sie erhalten am Mittag zu Schulzeiten wieder einen 15-Minuten-Takt. Ausserdem wird morgens ein zusätzlicher Kurs angeboten. Auch die Tramlinie 14 erfährt zwischen Muttenz und Pratteln vormittags eine Taktverdichtung von 15 auf 7,5 Minuten.

Auf der Buslinie 64 zwischen Arlesheim und Allschwil wird der Anschluss auf die S3 am Bahnhof Dornach verbessert. Hingegen kommt es zwischen Dornach und Arlesheim zu einem Kursabbau, um die Zeiten des Fahrplans besser einhalten zu können. Dabei handelt es sich um eine befristete Lösung. Ab 2020 soll die Linie 65 zwischen Dornach und Arlesheim verkehren.

In Brislach wird die provisorische Situation der Haltestellen, die nun schon seit rund zehn Jahren besteht, bereinigt. Die Haltestelle Dorf befindet sich in Fahrtrichtung Zwingen neu vor der Bäckerei Jeker an der Zwingenstrasse 12, während die Haltestelle Unterdorf aufgehoben wird.

Hersberg bleibt auf der Strecke

Zwischen Liestal und Basel fahren die Busse der Linie 81 ab 21 Uhr neu um eine halbe Stunde versetzt. Die drei Kurse der Buslinie 83, die um 17, 18 und 19 Uhr ab Pratteln Rankacker nach Liestal fahren, werden in zwei Abschnitte aufgeteilt. Damit kann der Bus in Kaiseraugst die Fahrgäste der S1 von Basel mitnehmen. Die Gemeinde Hersberg indes wird von diesen drei Kursen nicht mehr bedient.

In Gelterkinden, wo die Schnellzüge von Basel im vergangenen Jahr nach 20 Uhr ins Leere liefen, werden die Abfahrtszeiten der Linien 100 sowie 103/104 korrigiert. Der Interregio wird künftig abgewartet. Nicht so auf der Linie 102 zwischen Gelterkinden und Kienberg. Um die Rückanschlüsse nach Basel zu gewährleisten, fährt der Bus hier weiterhin drei Minuten vor der Ankunft des Zuges ab. Zudem wird Hemmiken nur noch bei Bedarf bedient.

Auf der Buslinie 106 zwischen Sissach und Wintersingen verkehrt am Samstag ein zusätzliches Kurspaar.

Sämtliche Anpassungen sind zu finden unter: www.bl.ch/fahrplan (Basler Zeitung)