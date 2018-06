Sozialhilfe – Zuckerbrot und Peitsche?

Ein SVP-Vorstoss im Landrat verlangt, dass die Sozialhilfebeiträge für alle von 986 Franken um 30 Prozent auf 690 Franken gekürzt werden. Wer «integrationswillig, engagiert und motiviert» ist beziehungsweise das glaubhaft macht, soll aber weiter 986 Franken erhalten. Positives Verhalten könne so «umgehend» belohnt werden, sagt der Verfasser der Motion. SVP und FDP haben die Motion dem Regierungsrat überwiesen.

Die Sozialhilfe ist das letzte Auffangnetz für Menschen, die in Not geraten sind. Die Sozialhilfe soll ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Auch Obdachlosigkeit und Betteln will diese staatliche Leistung verhindern. Wenn man die Lebensgeschichten von Betroffenen anschaut, wenn man sieht, was in welcher Lebensphase schiefgelaufen ist, wenn man sich also mit den einzelnen Schicksalen beschäftigt, hat man ein anderes Bild von Sozialhilfeempfängern als die SVP- und FDP-Mehrheit des Landrats.

Wichtiger ist die Prävention gegen Sozialhilfe-Abhängigkeit.

Dann kommt man nicht auf die Idee, alle – auch Kinder, die einen Drittel der Bezüger bilden – unter Generalverdacht zu stellen, Schmarotzer zu sein und gönnerhaft nach subjektiven Kriterien (Integrationswille, Motivation, Engagement) Geld zu verteilen. Auch der Begriff «unverschuldet» als Milderungsgrund bei Kürzungen ist fehl am Platz. Der 55-Jährige, der seine Stelle verloren hat, ausgesteuert ist bei der Arbeitslosenversicherung und trotz mehr als 100 Bewerbungen keine Stelle findet, muss erneut als Bittsteller bei einer Amtsstelle antraben und seine Motivation beweisen. Das ist entwürdigend. Dann gibt es auch Menschen, die psychische Probleme haben oder die suchtkrank sind. Will man diese noch weiter in die Armut drängen? Die Sozialhilfegesetze aller Gemeinwesen kennen Massnahmen, wirklich renitente Bezüger zu sanktionieren. Aber einzeln, gezielt, mit Grundangaben und der Möglichkeit, sich rechtlich zu wehren. Das genügt. Es braucht keine Umkehr des Systems.

Wichtiger ist die Prävention gegen Sozialhilfe-Abhängigkeit. In Basel wird das getan. Schon während der Schulzeit werden junge Menschen mit Risiko von Jugendarbeitslosigkeit betreut. Erwachsene können einen Schulabschluss nachholen. Gewerbe, Dienstleistung, Industrie und der Kanton bieten Attest-Lehrstellen für schulisch Schwächere an. Die Arbeitsvermittlung unterstützt Arbeitslose bei der Stellensuche. Selbstverständlich ist auch dieses System nicht perfekt und nicht für alle erfolgreich.

Hoffen wir, dass SVP und FDP klüger werden und der Regierungsrat oder das Volk diesen Fehlentscheid noch korrigiert

Es braucht weitere Anstrengungen. Prävention ist gefragt, nicht Peitsche und Zuckerbrot gemäss Mehrheit des Landrats! Es hat sich schon oft gezeigt, dass politische Mehrheiten – linke oder rechte – zu Übermut neigen. Hoffen wir, dass SVP und FDP klüger werden und der Regierungsrat oder das Volk diesen Fehlentscheid noch korrigiert.

Auch der Kanton Basel-Stadt wäre sonst betroffen; die Kosten für Sozialhilfe müssen bekanntlich nicht mehr von der Heimat-, sondern von der Wohnortgemeinde getragen werden – eine Zentrumsleistung mehr, wenn die Stadt wegen der schlechteren Bedingungen in Baselland plötzlich attraktiver würde. (Basler Zeitung)