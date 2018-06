Statt der Bahn den Bus abschaffen?

Der Öffentliche Verkehr im Homburgertal steht erneut unter Druck. Die Baselbieter Regierung prüft, ob auf einen Bus im Tal zugunsten des Läufelfingerlis verzichtet werden kann. Diesen Auftrag hat der Landrat erteilt, der letzte Woche ein entsprechendes Postulat von Markus Graf (SVP) überwiesen hat. Eine Entflechtung der S9 vom parallel fahrenden Bus würde die Auslastung der Bahn zwischen Sissach und Läufelfingen verbessern.

Sinkt die Auslastung des Läufelfingerlis von heute 20 Prozent weiter, droht gemäss der Verordnung des Bundes über die Abgeltung des regionalen Personenverkehrs der Wegfall der Bundessubventionen, weil die erforderliche minimale Wirtschaftlichkeit der Linie nicht mehr gegeben ist. An den ungedeckten Kosten der S9 beteiligt sich der Bund heute zu rund 40 Prozent. Den Rest bezahlen die Kantone Baselland und Solothurn.

Homburgertal bevorzugt

Das Überangebot mit Bus und Bahn im Homburgertal sei eine Bevorzugung gegenüber vielen anderen Dörfern im Oberbaselbiet, schreiben die sechs SVP-Landräte, die das Postulat mit dem Titel «S9 stärken» unterzeichnet haben. Andere verfügten im Gegensatz zum Homburgertal nur über ein minimales ÖV-Angebot. Diese Art von Verkehrspolitik werde weiter enorme Kosten verursachen. Könnten die Mittel für den parallelen Busbetrieb eingespart werden, könnten diese in anderen Regionen eingesetzt werden, um dort das Verkehrsangebot auszubauen.

Als Lösung für die drei Gemeinden, die über keine Bahnstation verfügen, schlagen die Landräte vor, diese anders zu erschliessen. Wittinsburg und Känerkinden könnten vom Bus aus dem Diegtertal angefahren werden, Thürnen könnte mit der Buslinie Gelterkinden-Sissach bedient werden – oder allenfalls, wie von der SP vorgeschlagen, mit einem neuen Bahnhof durch die die S9.

Riebli kritisiert «Strafaktion»

«Nach der Abstimmung hat sich nichts bewegt», hatte Graf die Gemeinden im Homburgertal kritisiert. Graf musste feststellen, dass der Bus vor der Abstimmung «böse» gewesen sei, jetzt aber plötzlich wieder «lieb» sei. Unterstützt wurde er von den Freisinnigen und der CVP. CVP-Fraktionschef Felix Keller meinte zwar, eine totale Entflechtung des Busbetriebs sei nicht vorstellbar, eine Erhöhung des Kostendeckungsgrads durch Anpassungen aber schon. Auch die SP stimmte dem Postulat zu, allerdings «um aufzuzeigen, dass die Umsetzung nicht möglich ist», wie Sandra Strüby sagte.

Gegen das Postulat wehrte sich im Rat der Bucktener Gemeindepräsident Peter Riebli (SVP) sowie die Fraktion Grüne/EVP. Riebli kritisierte die «Strafaktion», die 80 Prozent der Bevölkerung treffe. Diese werde nicht vom Bus auf die Bahn umsteigen, sondern vom Bus auf das Auto. Lotti Stokar (Grüne) nannte das Begehren einen «Wolf im Schafspelz». Die Verlagerung auf den Zug funktioniere nicht, weil das Bahntrassee zu hoch dem Hang entlang verlaufe. Überwiesen wurde der Vorstoss schliesslich trotzdem, mit 53 zu 19 Stimmen sogar deutlich.

«Gar nicht begeistert» vom Begehren seiner Parteikollegen zeigt sich der Rümlinger Gemeindepräsident Matthias Liechti. Es sei im Vorfeld der Volksabstimmung nie die Rede davon gewesen, den Bus zugunsten der Bahn abzuschaffen. «Der Bus und die Bahn dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden», sagte Matthias Liechti gestern der BaZ.

Kreisschule braucht den Bus

Keinen Sinn machten zudem die Alternativen, welche die Verfasser des Postulats vorgeschlagen hätten. Känerkinden und Wittinsburg vom Diegtertal her zu erschliessen, sei falsch. Die beiden Gemeinden seien der Kreisschule in Rümlingen angeschlossen und auf die Busverbindung angewiesen. Ein separater Schulbus käme teurer zu stehen. Der Prüfungsauftrag, den die Regierung jetzt erfüllen müsse, werde jedenfalls im Homburgertal nicht befürwortet.

Die Ja-Stimmen aus der SP-Fraktion haben möglicherweise noch einen anderen Hintergrund. Bereits im vergangenen November hatte SP-Landrat Jan Kirchmayr ein Postulat eingereicht, in dem vorgeschlagen wurde, den Bus aus dem Homburgertal am Bahnhof Rümlingen enden zu lassen – mit dem Ziel, die Passagiere dort auf die Bahn umsteigen zu lassen. Für die Passagiere würde sich dabei die Reisezeit verkürzen, hatte Kirchmayr festgehalten, da die S-Bahn von Rümlingen aus schneller und pünktlicher in Sissach ankomme als der Bus.

Um in Rümlingen dann den höher gelegenen Bahnhof zu erreichen, hatte Kirchmayr den Bau eines Lifts vorgeschlagen. Kirchmayrs Vorstoss trug die Unterschriften von 24 Landräten und wurde vergangenen März mit 59 zu 24 Stimmen überwiesen. Pikanterweise hatte damals die SVP-Fraktion dagegen votiert. Geplant ist jetzt, die S9 bis Ende 2021 unverändert weiterfahren zu lassen. Diese Woche hat die Regierung den wegen des Volksneins korrigierten 8. Generellen Leistungsauftrag in die Vernehmlassung geschickt.

Umfrage Sinkt die Auslastung des Läufelfingerlis von 20 Prozent weiter, droht die Streichung der Subventionen. Soll man deswegen den Bus abschaffen? Ja

Nein

Abstimmen Ja 54.3% Nein 45.7% 70 Stimmen Ja 54.3% Nein 45.7% 70 Stimmen



(Basler Zeitung)