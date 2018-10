Strafverfahren gegen Thomas Weber

Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen Regierungsrat Thomas Weber eröffnet. Dieses betrifft Vorgänge rund um die frühere «Zentrale Arbeitsmarkt-Kontrolle» (ZAK) zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im Kanton Basel-Landschaft.

Ermittelt wird gegen Weber wegen Verdachts auf «ungetreue Amtsführung», wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft am Montag Angaben der Zeitung «Schweiz am Wochenende» vom Samstag bestätigte. Die Strafuntersuchung gegen den Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor sei am 17. August 2018 eröffnet worden.

Die Strafuntersuchung steht laut dem Sprecher im Zusammenhang mit Pauschalvergütungen an die ZAK. Das Verfahren sei insbesondere aufgrund von Zeugenaussagen eines ehemaligen Mitarbeiters der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion eröffnet worden. Weiterführende Angaben könnten nicht gemacht werden.

Die Staatsanwaltschaft hatte Anfang Sommer mitgeteilt gehabt, dass sie im Rahmen des ZAK-Verfahrens auf «Aspekte gestossen ist, die Regierungsrat Weber betreffend könnten». Ein Ausstandsbegehren der Staatsanwaltschaft wurde vom Baselbieter Kantonsgericht abgelehnt. Früher eröffnete Strafverfahren gegen zwei Kantonsangestellte in dieser Sache sind ebenfalls noch hängig.

Weber gibt sich gelassen

Thomas Weber (SVP) schaue dem Verfahren «gelassen entgegen», wie ein Sprecher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion auf Anfrage sagte. Inhaltlich nehme Weber keine Stellung zum laufenden Verfahren.

Die sozialpartnerschaftliche ZAK war bis Ende 2016 für die Schwarzarbeitskontrollen im Baselbieter Baugewerbe verantwortlich. Sie hatte die Kontrolltätigkeit jedoch ausgelagert, was gemäss einem Rechtsgutachten der Regierung den Grundgedanken im kantonalen Schwarzarbeitsgesetz widersprach.

Gestritten wird im Weiteren um die Zahl der durchgeführten Kontrollen im Jahr 2014. Eine Rückzahlungsforderung des Kantons Basel-Landschaft ist beim Kantonsgericht hängig, das als Schiedsgericht angerufen wurde.

Per Anfang 2017 war die Schwarzarbeitskontrolle im Baselbiet neu aufgegleist worden. Zuständig ist ein frisch gegründeter paritätisch besetzter Verein namens «Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe, AMKB».

Keinen inhaltlichen Zusammenhang hat die Strafuntersuchung gegen Weber mit dem im August eingestellten Verfahren um Vorgänge rund um die Gesamtarbeitsverträge bei den Gipsern, Malern und der Dach/Wand-Branche. In jenem Fall hatte es gemäss Staatsanwaltschaft keinen hinreichenden Tatverdacht gegen Weber gegeben. (amu/sda)