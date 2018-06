Streitende Radfahrer richten Schaden an Auto an

Beim Aeschenplatz kam es gestern Morgen zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Fahrradfahrern. Nachdem diese wieder auf dem Rad­streifen losfuhren fiel einer der Streithähne an einen sich korrekt in Verkehr befindlichen Personenwa­gen, worauf der Schadenverursacher flüchtete. Am Personenwagen entstand Sachschaden von mehre­ren hundert Franken. Die beteiligten Personen machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.

Zeugenaufruf

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang / zur Person des Fahrradfahrers machen können, wer­ den gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.