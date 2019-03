Telefonanrufe falscher Polizisten

In den vergangenen Tagen seien bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft gehäuft Meldungen aus der Bevölkerung ein, wonach sich falsche Polizisten telefonisch gemeldet hätten. So seien es alleine im Monat März 36 gemeldete Fälle, schriebt die Baselbieter Polizei in einer Medienmitteilung.

Meist hätten diese Hochdeutsch gesprochen und vorgegeben, Mitarbeitende der Kantonspolizei Basel-Landschaft zu sein, die bestimmte Abklärungen, oft im Zusammenhang mit Einbrüchen, zu tätigen hätten.

Diese falschen Polizisten hätten sich nach Wertsachen im Hause, der finanziellen Situation der Bewohner, nach deren Anwesenheiten und ähnlichem erkundigt. Alle Anrufempfänger hätten sich vorbildlich verhalten und wären nicht auf die Anweisungen der falschen Polizisten eingegangen, sondern hätten umgehend die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft über die Vorfälle informiert. Die Polizei rät zur Vorsicht vor falschen Polizisten und echt erscheinenden Telefonnummern. (ms)