Traktor überschlägt sich in Muttenz

Auf dem Feld, bei der Madilohstrasse in Muttenz BL, kam es am Samstagnachmittag zu einem Selbstunfall eines Traktorlenkers. Der Traktor überschlug sich und der Lenker fiel vom Gefährt. Er wurde dabei verletzt und mit der REGA in ein Spital geflogen.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 76-jähriger Landwirt mit seinem Kleintraktor auf dem Feld bei der Madilohstrasse. Bei dem Versuch auf die Strasse hinauf zu fahren, verlor der Traktor wegen der starken Steigung die Bodenhaftung und überschlug sich zweimal seitwärts. Der Lenker fiel vom Traktor. Ober er von dem Gefährt überrollt oder getroffen wurde ist bis anhin nicht klar.

Beim Unfall zog sich der Landwirt Verletzungen zu und musste durch die aufgebotene REGA in ein Spital geflogen werden.

Der Traktor musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden.

Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschat Basel-Landschaft Abklärungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.