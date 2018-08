Verfahren um GAV eingestellt

Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren im Zusammenhang mit den Gesamtarbeitsverträgen (GAV) des Gipsergewerbes, des Dach- und Wandgewerbes sowie des Malergewerbes und deren Allgemeinverbindlichkeit eingestellt. Die Ermittlungen wurden durch zwei Anzeigen gegen unbekannt vom 20. und 21. Juni ausgelöst. Eine davon stammte vom Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Kiga). Gar nicht erst an Hand genommen wurde ein Verfahren wegen Begünstigung gegen Regierungsrat Thomas Weber.

Die Strafuntersuchung habe ergeben, dass bei den beanzeigten Vorgängen keine Straftatbestände erfüllt worden seien, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Geltend gemacht worden waren Betrug, Veruntreuung, ungetreue Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung.

Die allgemein verbindlich erklärten Teile der Gesamtarbeitsverträge seien stets wirksam gewesen, womit weder das Inkasso von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen noch die Entschädigung des Kantons an die Zentrale Paritätische Kommission unrechtmässig gewesen sei. Ein jüngst publiziertes, von der Wirtschaftskammer in Auftrag gegebenes Gutachten war zu einem ähnlichen Schluss gelangt. Es soll laut Staatsanwaltschaft für den Entscheid aber keine Rolle gespielt haben.

Keine Strafuntersuchung

Was den Vorwurf der Begünstigung an die Adresse von Thomas Weber betrifft, so sei diesbezüglich weder eine Anzeige eingegangen, noch sei ein hinreichender Tatverdacht ersichtlich. Weshalb gegen den Volkswirtschaftsdirektor keine Strafuntersuchung eröffnet werde. Nicht betroffen davon ist jedoch das Verfahren betreffend die Zentrale Arbeitsmarktkontrolle, für welche das Kantonsgericht jüngst die Einsetzung eines ausserordentlichen Staatsanwalts abgelehnt hat.

Die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion und die Wirtschaftskammer haben den Einstellungsbeschluss positiv zur Kenntnis genommen.

