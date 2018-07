Vetternwirtschaft bei den Sozialpartnern?

Während der Geschäftsbericht der Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe (AMKB) aufzeigt, wie der Verein Subventionen des Kantons Baselland zweckfremd verwendet (siehe oben), enthält der Jahresbericht noch einige weitere Ungereimtheiten. Eines fällt besonders auf: Aufträge an Firmen für insgesamt 756 000 Franken, die allesamt Wirtschaftskammer-nah sind.

Augenscheinlich ist nicht plausibel, weshalb der Verein, der mit Kontrollen Lohndumping und Schwarzarbeit verhindern sollte, als Mieter einer Büroräumlichkeit Umbauarbeiten in der Höhe von 275 000 Franken ausgeben muss. Die AMKB liess unsere Anfrage unbeantwortet. Inwiefern also dieser Umbau aus Sicht der Sozialpartner gerechtfertigt sein soll, kann darum hier nicht ausgeführt werden. Was der Geschäftsbericht jedoch aufführt, sind die Unternehmen, die diese Arbeiten ausgeführt haben.

Wirtschaftskammer-Funktionäre

Da wäre zum einen ein Gipserunternehmen, das für die Umbauarbeiten 89 000 Franken erhielt. Dessen Mitbesitzer ist Vizepräsident des Baselbieter Gipserverbandes mit Sitz am Altmarkt in Liestal – also bei der Wirtschaftskammer Baselland. Deren langjähriger Vizedirektor Markus Meier sitzt wiederum als Sekretär beim Gipserverband und ist Co-Präsident der AMKB. Die Verbandelung geht weiter. Der Präsident des Gipserverbandes ist ebenfalls Vorstandsmitglied der AMKB. Und wie es üblich ist, sitzen die Branchenvertreter im Wirtschaftsrat, also im Parlament der Wirtschaftskammer.

Dieses Muster zieht sich durch. Für 67 000 Franken hat ein Elektrikerunternehmen ebenfalls am Umbau mitgewirkt. Ein Mitglied des Verwaltungsrats ist zugleich Vorstandsmitglied beim Verband Basellandschaftlicher Elektro-Installationsfirmen. Deren Sitz ist der Altmarkt in Liestal, also wieder die Wirtschaftskammer und wieder ist Markus Meier Sekretär des Verbandes. Meier ist designierter Chef des Hauseigentümerverbandes Schweiz und war als Vize von Wirtschaftskammer-Direktor Christoph Buser für die Branchenverbände verantwortlich und er war stets Co-Präsident oder Co-Geschäftsführer der diversen Vereine für Arbeitsmarktkontrollen. Dennoch scheint er stets die ausführende Hand von Direktor Christoph Buser zu sein: So hat Buser und nicht Meier im Juni mit Regierungsrat Thomas Weber über die Strafanzeige des Kantons gegen die Sozialpartner verhandelt. Und es war auch Buser, der früher Anordnungen gab, eigene Verwaltungskosten zweckfremd dem Kanton als vermeintliche Kontrollkosten in Rechnung zu stellen.

Auftrag für die eigene Firma

Was auf die Elektro-Installationsfirma und den Gipser zutrifft, gilt auch für den Schreiner, der 10 000 Franken erhielt. Dieser ist auch Präsident des Schreinerverbandes. Und der Verbandssekretär ist wiederum Markus Meier. Und die Adresse ist wiederum das Haus der Wirtschaftskammer am Altmarkt in Liestal. Weiter führt die AMKB einen Auftrag für ein Unternehmen für Lüftungsanlagen in der Höhe von 28 000 Franken auf. An derselben Geschäftsadresse waren bis vor Kurzem die umstrittene Vorgängerorganisationen der AMKB, die ZAK und ZPK, eingemietet.

Einen Grossauftrag für 95 000 Franken erhielt auch eine IT-Firma mit Sitz in Bern, in deren Verwaltungsrat Ex-Gewerkschafter Michael von Felten sitzt. An derselben Adresse in Bern ist die Baticontrol Data AG einquartiert. In deren Verwaltungsrat sitzen neben von Felten auch Markus Meier (Präsident) und Gewerkschafter Sascha Haltinner. Meier und Haltinner sind die Co-Präsidenten der AMKB, die ihre IT künftig bei der Baticontrol Data AG einkauft.

Auch die Volkswirtschaftsdirektion nimmt wie die AMKB nicht Stellung zu diesen auffälligen Verbandelungen. Die AMKB untersteht dem Beschaffungsrecht, doch die Aufträge sind unter den Schwellenwerten und mussten nicht öffentlich ausgeschrieben werden. (Basler Zeitung)