Virtuelle Aufregung unter Eltern in der Region

«In Ettingen geht ein weisses Auto um, welches Kinder mit Plüschtieren zum einsteigen animiert.» So beginnt eine Warnung, die derzeit auf Facebook kursiert. Die Rede ist von mehreren Fällen, die dem Ersteller oder der Erstellerin der Originanachricht bekannt sind. In einem Fall soll eine Frau namens Annabelle den Kindern Plüschtieren geschenkt haben.

Die Baselbieter Polizei hat Kenntnis von diesen Meldungen, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. In den letzten Wochen seien bei der Polizei diverse Meldungen eingegangen, wonach im hinteren Leimental (unter anderem in Ettingen, Therwil und Biel-Benken) mehrere Kinder von unbekannten Personen angesprochen wurden.

Die Meldungen hääten sich teilweise stark unterschieden. Ein klares Signalement der unbekannten Personen sei deshalb nicht erkennbar. Die Polizei nehme diese Hinweise ernst. Man stehe mit den betroffenen Eltern und zuständigen Schulleitungen «in engem Kontakt». Aufgrund der aktuellen Sachverhalte gehe die Baselbieter Polizei jedoch «von keiner konkreten Gefahr aus». Gemäss den Erfahrungen der Polizei handle es sich bei dieser Thematik «um eine wellenförmige Kurve, welche immer wieder auftritt und dann wieder abfällt». (amu)