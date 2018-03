Vollbrand auf dem Parkplatz

Ein kleiner Personenwagen stand am Donnerstagmorgen in Flammen. Das Fahrzeug stand auf einem Parkfeld und geriet aus noch unbekannten Gründen in Brand. Es befanden sich keine Personen in der nähe des Autos. Um 09.41 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft die Meldung ein, wonach sich hinter einem Gebäude an der Hauptstrasse in Hölstein ein Fahrzeug in Brand befinde. Die angerückte Feuerwehr konnte den brennenden Personenwagen rasch löschen. Das Auto wurde beim Brand komplett zerstört. (rvr)